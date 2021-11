La prima patch di GTA Trilogy è arrivata davvero, ecco tutte le migliorie

Il lancio di GTA Trilogy – The Definitive Edition è stato decisamente turbolento e anche nei giorni successivi il titolo di Rockstar Games non ha certo collezionato successi.

La trilogia rimasterizzata dei vecchi capitoli è stata infatti presa di mira dall’ira funesta dei fan, che hanno lamentato diversi problemi non indifferenti, figli probabilmente di un approccio al titolo fin troppo negligente da parte della software house.

Il disastro delle prime settimane è stato talmente evidente e impossibile da nascondere che ad esso è susseguito un crollo drastico della azioni di Rockstar.

Molti hanno anche paragonato l’ultima riproposizione della vecchia trilogia al fiasco recente che ha coinvolto Cyberpunk 2077, un titolo ad alto contenuto di aspettative.

La situazione intorno al gioco è diventata decisamente delicata e scottante, tanto da richiedere a gran voce un intervento da parte del team che non si è lasciato attendere.

Rockstar si è fatta sentire e in un comunicato ufficiale ha ammesso che la condizione in cui si trovava il titolo non era sicuramente quella che rispecchiava gli elevati standard di qualità che abbiamo imparato ad apprezzare in molte produzioni dello studio.

«La serie Grand Theft Auto – ed i giochi che fanno parte di questa iconica trilogia – sappiamo che sono speciali per noi quanto per i fan di tutto il mondo. Le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che incontra i nostri standard di qualità, o gli standard che i nostri fan si aspettano. […]Un nuovo aggiornamento è in arrivo nei prossimi giorni per tutte le versioni di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che risolverà una serie di problemi. Vi aggiorneremo appena sarà live».

E in effetti l’aggiornamento non si è fatto aspettare. È adesso disponibile l’update 1.02 della GTA Trilogy che include ben 61 bug fix tra cui risoluzioni a problemi delle texture, buchi nella mappa, problemi di collisioni, file audio che non vengono riprodotti ecc.

GTA 3 ha ricevuto aggiornamenti riguardanti anche alcuni modelli dei personaggi che non erano animati durante le cutscene, mentre GTA Vice City ha ottenuto, tra le altre cose, una risoluzione del glitch riguardante la camera che rimaneva bloccata durante la guida.

Ma se volete sapere tutti i minimi dettagli riguardanti questo succoso update vi raccomandiamo di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata di Rockstar.

