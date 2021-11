GTA Trilogy, Rockstar promette che i vecchi giochi torneranno disponibili

Ci siamo, dopo i primi turbolenti giorni che GTA Trilogy ha vissuto è arrivata finalmente la dichiarazione di Rockstar Games.

La situazione intorno al titolo è diventata troppo delicata, ed effettivamente c’era bisogno di un intervento di qualche tipo.

Il lancio di GTA Trilogy non è stato nient’altro che un disastro, talmente tanto che le azioni di Rockstar Games sono crollate in maniera drastica.

Tant’è che molti lo hanno paragonato anche a Cyberpunk 2077, un paragone che gli sviluppatori si sono affrettati a commentare, allontanandolo.

Pochissime ore fa è intervenuta direttamente Rockstar Games, con un comunicato direttamente pubblicato sul sito ufficiale.

Lo trovate a questo indirizzo, e viste le tante informazioni che vengono date ve lo riportiamo per intero nella nostra traduzione:

Vogliamo fornirvi un aggiornamento riguardante gli inaspettati problemi tecnici che sono venuti alla luce come parte del lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition.

Prima di tutto, vogliamo sinceramente scusarci con chiunque abbia incontrato problemi giocando a questi giochi.

La serie Grand Theft Auto – ed i giochi che fanno parte di questa iconica trilogia – sappiamo che sono speciali per noi quanto per i fan di tutto il mondo. Le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che incontra i nostri standard di qualità, o gli standard che i nostri fan si aspettano.

Abbiamo piani in corso per concentrarci sui problemi tecnici e migliorare ogni gioco da qui in avanti. Con ogni aggiornamento pianificato, i giochi raggiungeranno quel livello di qualità che meritano di avere.

Un nuovo aggiornamento è in arrivo nei prossimi giorni per tutte le versioni di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che risolverà una serie di problemi. Vi aggiorneremo appena sarà live.

Nel frattempo, ci addolora riferire che ascoltiamo report di membri dei team di sviluppo che sono vessati sui social media. Vorremmo chiedere gentilmente alla nostra community di mantenere, per favore, un discorso civile e rispettoso intorno a questa uscita, mentre lavoriamo a questi problemi.

Mentre uno dei nostri obiettivi delle edizioni definitive era quello di permettere ai giocatori di godere di questi giochi su piattaforme moderne per tanti anni a venire, capiamo anche che a molti di voi piacerebbe avere le precedenti versioni classiche disponibili per l’acquisto.

Aggiungeremo le versioni classiche PC di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, e Grant Theft Auto: San Andreas al Rockstar Store a brevissimo in forma di bundle. In più, chiunque abbia acquistato Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition per PC dal Rockstar Store da qui al 30 giugno 2022, riceverà queste versioni classiche nella liberia del Rockstar Games Launcher per nessun costo aggiuntivo. Vi aggiorneremo appena ritorneranno nel Rockstar Store.



Di nuovo, vorremmo ringraziare tutti per la loro pazienza e comprensione mentre lavoriamo a questi update per assicurarci che questi giochi incontrino i vostri, giustificabili, alti standard.