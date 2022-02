GTA Trilogy migliorerà ancora: in arrivo nuove patch per tutte le versioni

Quello di GTA Trilogy è stato un lancio abbastanza turbolento, per usare un pallido eufemismo, e Rockstar Games ha dovuto fin da subito cominciare a mettere le pezze.

La raccolta con i più amati Grand Theft Auto era attesa da molti, ma l’uscita di questa edizione dei giochi è stata accompagnata da una serie di problemi.

Problemi con gravità di ogni tipo, come le versioni fisiche del gioco che non includevano l’atteso upgrade per PlayStation 5.

Una debacle iniziale a cui Rockstar ha risposto con scuse, promesse, ma anche iniziative di ogni tipo per cercare di calmare i propri clienti, come i giochi in regalo con l’acquisto di GTA Trilogy.

Quella che doveva essere una celebrazione di alcuni dei migliori giochi del franchise di Rockstar Games si è rivelata, dopo poco, una festa poco eccitante.

Ma la software house aveva promesso aggiornamenti, e in generale che non avrebbe abbandonato il titolo in alcun modo. E, effettivamente, è quello che sta facendo.

GTA Trilogy si era aggiornato già alcune volta fino ad oggi, e prossimamente arriveranno altri update.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter, poche ore fa:

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community’s patience and support. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022

«Nuove patch arriveranno la prossima settimana per Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition per tutte le piattaforme. Apprezziamo la pazienza e il supporto della community.»

Non ci sono date, né dettagli sui contenuti di queste patch, ma se non altro apprezziamo il fatto che i consumatori non siano stati del tutto abbandonati a loro stessi.

L’uscita di GTA Trilogy avrebbe messo in crisi anche GTA 6 in qualche modo, una voce talmente insistente che Rockstar Games ha dovuto fare chiarezza.

Nonostante tutto, però, pare proprio che il lancio del gioco non sia stato un disastro dal punto di vista commerciale.

Le patch annunciate arriveranno per tutte le versioni, anche quella Nintendo Switch che, nel caso non lo sapeste, non è ancora uscita in versione fisica.