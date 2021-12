GTA Trilogy, è polemica: le copie fisiche non includono l’upgrade PS5

Sembra proprio che i guai e le polemiche per GTA Trilogy non abbiano alcuna intenzione di terminare: anche il lancio delle copie fisiche sembra non essere andato come gli utenti speravano, con diversi fan che nelle ultime ore stanno mettendo in guardia gli altri utenti.

Secondo le ultime segnalazioni dei giocatori, pare infatti che l’edizione fisica di GTA Trilogy per PS4 non possa essere aggiornata alla versione PS5: curiosamente sarebbe solo PlayStation a riscontrare questo problema, dato che per gli utenti Xbox l’upgrade next-gen è stato incluso.

Dopo l’assenza delle mappe e di altri gadget dalle copie fisiche, a differenza di quanto accaduto con i precedenti capitoli della serie Rockstar Games, è arrivata dunque un’altra brutta doccia fredda per gli appassionati che hanno atteso con pazienza queste versioni.

Screen Rant ha infatti segnalato questa ulteriore disavventura degli appassionati, che sta inevitabilmente alimentando ulteriormente le grandi polemiche legate alle condizioni in cui è stata presentata la trilogia rimasterizzata.

Ad avvertire per primo gli altri utenti è stato Ben Turpin, writer sempre ben informato sul mondo di Rockstar Games, che ha segnalato come non sia possibile aggiornare la copia fisica di GTA Trilogy alla versione PS5, sconsigliandone fortemente l’acquisto.

Everyone can finally buy a physical version of the GTA Trilogy in most retail stores – but there’s a catch. You can’t upgrade to the PS5 version if you decide to pickup the physical version. I strongly advise against buying it until the game is improved with more patches. pic.twitter.com/Y23mbJTRGc — Ben Turpin (@videotech_) December 17, 2021

Il problema non si verifica invece per tutti coloro sono in possesso della console di Microsoft, dato che le edizioni Xbox One includono la possibilità di scaricare l’aggiornamento per Series X|S senza limitazioni in digitale.

Inoltre, le copie digitali della trilogia consentono agli utenti di poter accedere anche all’edizione PS5 del titolo, a differenza di quanto accade con le versioni fisiche con il disco.

Questo ha dunque fatto sospettare molti appassionati che potesse trattarsi dell’ennesimo bug di GTA Trilogy da sistemare con una patch: sfortunatamente, sembra però che sia stata una scelta voluta degli sviluppatori.

L’utente Twitter Wes Fido ha infatti deciso di contattare il supporto tecnico di Rockstar Games per chiedere informazioni, sentendosi rispondere che «non si tratta di un bug» e che semplicemente l’opzione di aggiornamento non è disponibile su PlayStation.

So, I have spoken to R* regarding the #GTATrilogy PS4 physical copy not containing a PS5 upgrade and according to them, they say it isn't a bug. Though many support companies tend to use bots instead of people so take this with a grain of salt pic.twitter.com/szZeD6Wd0X — Wes Fido (@WezidentEvil) December 19, 2021

Difficile comprendere le motivazioni dietro questa decisione, ma la speranza dei fan è che Rockstar Games possa ripensarci e fare un passo indietro, consentendo a tutti gli utenti di poter aggiornare le loro copie senza distinzioni.

Nel frattempo, gli utenti PC interessati possono considerarsi fortunati: per un periodo di tempo limitato potranno ottenere un nuovo gioco gratis acquistando GTA Trilogy.

Gli sviluppatori dovranno comunque impegnarsi molto per riconquistare la fiducia dei fan: GTA Trilogy è stato infatti eletto come uno dei peggiori giochi del 2021.