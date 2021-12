Rockstar Games vi regala un nuovo gioco gratis, se acquistate GTA Trilogy

Il lancio di GTA Trilogy può essere definito, con poche possibilità di smentita, sicuramente controverso e poco apprezzato dalla maggior parte dei giocatori, a causa dello stato in cui è stata rilasciata la raccolta.

La trilogia rimasterizzata avrebbe infatti dovuto essere l’edizione definitiva di tre dei capitoli più amati della saga di Rockstar Games, ma gli utenti hanno dovuto fare i conti con innumerevoli bug e una scarsa ottimizzazione.

La situazione con gli appassionati si era così fatta particolarmente tesa, al punto che Rockstar si è vista costretta ad ammettere le proprie colpe ed offrire gratis i capitoli classici, dopo averli precedentemente rimossi dallo store.

Da allora la trilogia ha inevitabilmente raccolto una reputazione negativa: per questo motivo, gli sviluppatori dell’amata serie vogliono sfruttare i saldi natalizi per proporre una nuova interessante offerta.

Come riportato da Screen Rant, da questo momento tutti i nuovi giocatori che sceglieranno di acquistare la versione PC di GTA Trilogy avranno diritto non solo ad avere i classici, ma potranno anche scegliere di ricevere un nuovo gioco gratis.

A partire da oggi e fino al 5 gennaio 2022, chiunque deciderà di scaricare GTA Trilogy dallo store di Rockstar Games potrà scegliere, in aggiunta alla trilogia rimasterizzata, uno dei seguenti giochi senza alcun costo aggiuntivo:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Inoltre, i giocatori potranno scegliere se ricevere una carta prepagata Great White Shark per GTA Online o 55 lingotti d’oro per Red Dead Online, fornendo così un ulteriore bonus gratuito per gli amanti del multiplayer.

Rockstar Games ha chiarito che questa offerta sarà completamente gratuita ma limitata e vincolata a un solo account Social Club: questo significa che gli utenti non potranno vendere né scambiare i loro omaggi gratuiti.

Se volete approfittare di questa occasione, potete trovare tutti i dettagli della promozione in corso al seguente indirizzo: vi ricordiamo che, proprio grazie agli sconti invernali, GTA Trilogy è disponibile con uno sconto del 20%.

Considerando che la versione fisica non includerà alcun bonus aggiuntivo se non il disco di gioco, molti utenti potrebbero scegliere di approfittare degli sconti per acquistare la raccolta in edizione digitale.

L’augurio degli sviluppatori è che questa promozione riesca ad attirare nuovi utenti e dare nuova vita a un gioco finito anche nella classifica dei peggiori titoli dell’anno, pur rimanendo lontano dal poco invidiabile podio.