GTA Trilogy, ecco la data di uscita dell’edizione fisica per Nintendo Switch

GTA Trilogy è stato uno dei giochi più discussi della fine del 2021, perché in pochi si aspettavano un pacchetto così poco curato, anche su Nintendo Switch.

Il rifacimento dei Grand Theft Auto più amati ha avuto un lancio a dir poco turbolento, che ha gettato cattiva luce su un’operazione che poteva essere lodevole.

Nelle settimane dell’uscita di GTA Trilogy sono emerse una valanga di notizie poco rassicuranti e grottesche, tra cui un grave problema con le copie PS5 del gioco.

Ma con le copie fisiche in generale, che hanno riservato proprio una brutta sorpresa agli acquirenti, visto che mancano degli elementi fondamentali per ogni GTA che si rispetti.

Ma c’è una buona notizia per chi desidera avere la propria cartuccina, per Nintendo Switch, perché finalmente la versione di GTA Trilogy per la console ibrida ha una data di uscita.

Se il pacchetto con i GTA più amati era già disponibile per le altre console, quella per Switch era stata annunciata come “in arrivo successivamente” da parte di Rockstar Games.

L’annuncio è arrivato poco fa, direttamente dalla Casa di Kyoto, che ha reso noto quando sarà possibile acquistare il titolo su Switch.

La versione su scheda di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition per #NintendoSwitch arriverà nei negozi l'11/02! pic.twitter.com/iIA6duGDQR — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 21, 2022

GTA Trilogy per Nintendo Switch arriverà l’11 febbraio 2022, in un mese già affollatissimo di uscite tra novità e remastered di qualche tipo.

Questa versione del gioco era prevista per l’uscita insieme alle altre, ovvero il 7 dicembre, ma tutte le versioni erano state rimandate da Rockstar al 17 dicembre.

La versione Switch era rimasta invece in sospeso per tutto questo tempo, tant’è che iniziavamo a pensare male riguardo l’effettiva uscita del titolo sulla console ibrida.

Un titolo che, nel corso del 2021, è stato giudicato come uno dei peggiori insieme a prodotti come eFootball.

Anche se, stando alle dichiarazioni di Take-Two, GTA Trilogy non è stato affatto un disastro, ed i problemi che ha avuto sono stati considerati solo… un glitch.

Se avete intenzione di acquistare il titolo per Nintendo Switch, ricordatevi di dare un’occhiata alla nostra recensione.