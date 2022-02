GTA Trilogy sarà “un problema” per GTA 6? Il publisher fa chiarezza

Il lancio di GTA Trilogy non è sicuramente andato secondo le aspettative della community: l’attesa raccolta che ha incluso molti dei capitoli più amati della serie è stata condizionata da un’ottimizzazione di bassa qualità e innumerevoli bug.

Inevitabilmente, la disastrosa condizione in cui GTA Trilogy è stato lanciato ha rappresentato un potenziale guaio di non poco conto per Rockstar Games: nonostante non si fosse occupata in prima persona della conversione, si è comunque trattato della prima nuova release della serie che non fosse legata al quinto capitolo della saga.

Al comprensibile entusiasmo dietro la conferma dei lavori in corso per GTA 6 è dunque seguito anche lo scetticismo, dato che fan e addetti ai lavori nutrono ancora oggi il dubbio che la trilogia rimasterizzata possa rappresentare «un problema» per la qualità del sesto capitolo.

Sebbene Take-Two non sia voluta entrare nei dettagli su ciò che potremo aspettarci, chiarendo che sarà Rockstar a svelare tutto quando sarà pronta a farlo, il publisher ha provato comunque a tranquillizzare gli animi e fare chiarezza, spiegando che quello si è trattato solo di un incidente.

Durante la consueta call con gli investitori, nella quale Take-Two ha parlato dei risultati finanziari degli ultimi mesi, il CEO Strauss Zelnick ha garantito che il colosso videoludico continuerà a voler offrire la migliore qualità possibile per i futuri videogiochi (via VGC).

La compagnia è più che consapevole che GTA Trilogy da un punto di vista qualitativo è stato molto deludente, ma ha anche sottolineato che dovrebbe essere visto solo come un’eccezione alla regola:

«Molto raramente possiamo fallire: credo che [GTA] Trilogy ne sia un esempio ed è stato lanciato con molti problemi. Ne abbiamo risolti molti e arriveranno altri aggiustamenti. Da ora in avanti rimarremo sempre concentrati sulla qualità e nutriamo molta fiducia in tutte le nostre future uscite».

La trilogia rimasterizzata sarebbe dunque solo un «incidente isolato», che non dovrebbe minare in alcun modo il successo o la qualità di GTA 6.

Il CEO di Take-Two ha comunque concluso sottolineando un fattore molto interessante: nonostante il disastroso lancio, GTA Trilogy avrebbe superato le aspettative iniziali, riuscendo a vendere ben 10 milioni di copie.

Ricordiamo che al momento non è stata annunciata la data di lancio ufficiale del sesto capitolo, ma secondo un noto giornalista potrebbe essere rinviata con uno stratagemma.

Come ammesso dallo stesso publisher, GTA 6 non sarà l’unico gioco in uscita: un insider si è detto convinto che una delle future uscite sarà un sequel Rockstar Games molto atteso.