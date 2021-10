GTA Trilogy, ecco la data di uscita definitiva (ma il prezzo non vi piacerà)

Dopo averci fatto penare per molti giorni, Rockstar ha svelato la data di uscita di GTA Trilogy, pacchetto che segna il ritorno dei Grand Theft Auto più amati.

Si tratta della versione riveduta, molto a quanto pare, della trilogia già uscita su PlayStation 2, che al momento non è più acquistabile in versione digitale.

L’annuncio ufficiale era arrivato un paio di settimane fa, che ha dato finalmente concretezza ai tanti rumor che erano emersi nei mesi scorsi.

In questo secondo annuncio relativo alla data viene data conferma, tra l’altro, anche alle voci sul lavoro di riadattamento dei giochi.

Senza mostrare nessun video aggiuntivo o contenuto di qualche tipo, Rockstar Games ha annunciato che GTA Trilogy sarà disponibile dall’11 novembre 2021.

Ci sono però delle cose da tenere in considerazione, stando a quanto possiamo vedere dal sito ufficiale di Rockstar (che nel frattempo ha aperto i preordini).

Intanto viene confermato il lavoro tecnico che avvicinerebbe GTA Trilogy a GTA 5:

«[i tre giochi all’interno di GTA Trilogy] aggiornati per una nuova generazione, ora con miglioramenti a tutto tondo che includono dei brillanti, nuovi miglioramenti agli ambienti e all’illuminazione, texture in alta risoluzione, distanza di vista aumentata, controlli e targeting in stile Grand Theft Auto 5 e molto altro, portando questi amati mondi in vita con un nuovo livello di dettaglio.»

Poi, in realtà, provando ad ordinare una copia del gioco per PS4 o Xbox, viene specificato che le copie fisiche di Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition saranno disponibili in realtà dal 6 dicembre, quindi poco meno di un mese dopo dalle versioni digitali.

Infine il prezzo, che è stato fissato a €59.99 per le versioni PC, PS4 ed Xbox mentre, stranamente, il prezzo non è ancora presente per le versioni PS5 e Switch.

Un prezzo che era già stato anticipato da un rivenditore e che, a conti fatti, è stato confermato con questo nuovo annuncio.

Per quanto riguarda la versione PC, invece, già qualche giorno fa erano stati svelati i requisiti PC (anche questi confermati).

Si fermeranno i meme ora? Probabilmente, visto il prezzo e il fatto che non ci sono ancora dei video che mostrano il gioco in azione, probabilmente no.