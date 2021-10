GTA Trilogy The Definitive Edition gira sui vostri PC? Ecco la risposta

GTA Trilogy The Definitive Edition è stato finalmente annunciato alcune settimane fa, generando discreto clamore tra i fan della serie Rockstar.

La riedizione della vecchia trilogia dei primi e storici GTA in 3D tornerà, per console di attuale generazione, in una versione riveduta e corretta.

Del progetto si era parlato diverse settimane fa, relativamente al ritorno di una nuova versione della trilogia classica di Grand Theft Auto comprendente il terzo capitolo, Vice City e San Andreas.

Senza contare che anche il quinto capitolo del franchise farà presto il suo debutto anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione che promette faville.

Ora, come riportato sul forum di ResetEra, sarebbero trapelati i requisiti della versione PC di GTA Trilogy The Definitive Edition.

Nonostante non siano ancora ufficiali, si tratta delle specifiche minime e raccomandate per far girare i tre GTA sui vostri personal computer.

Trovate i requisiti poco sotto:

Minimi:

– Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

– Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

– 8 GB RAM

– 45 GB Storage Space

– Windows 10

Raccomandati:

– Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

– Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

– 16 GB RAM

– 45 GB Storage Space

– Windows 10

Ricordiamo che a fronte del lancio della nuova (tripla) edizione, le versioni originali dei tre giochi contenuti nella trilogia verranno rimosse da tutti gli store digitali.

Parlando invece di GTA V, avete letto che il gioco ospita dei giochi davvero impensabili, tanto per aggiungere altre assurdità al capolavoro Rockstar?

Ma non solo: la società per i diritti LGBTQ+ Out Making Games ha da poco chiesto a Rockstar di rimuovere elementi transfobici dalla riedizione di Grand Theft Auto V in uscita a breve.

Infine, su SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA, in attesa del sesto episodio.