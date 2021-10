GTA The Trilogy, rivenditore si lascia sfuggire il prezzo (che farà discutere)

GTA The Trilogy è realtà, e la buona notizia è che arriverà su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch entro la fine del 2021.

Intanto GTA V, una vera e propria gallina dalle uova d’oro per Rockstar Games, si appresta a debuttare di nuovo su console next-gen. Niente male per un gioco lanciato nel 2013.

L’annuncio della trilogia ha fatto felici tanti appassionati ma ne ha deluso altrettanti, convinti che la software house avrebbe potuto fare qualcosa in più con poco sforzo.

In occasione del rilancio dei tre classici, Rockstar ha dichiarato che li rimuoverà da tutti gli store digitali, rendendoli accessibili solo tramite la suddetta Trilogy.

Stando a quanto rivelato da RetailerBase, il prezzo del gioco, che, lo ricordiamo, includerà versioni migliorate di GTA III, Vice City e San Andreas sarà piuttosto alto, soprattutto se pensiamo che si tratta di giochi usciti su PS2.

Per quanto riguarda le versioni PS4, Nintendo Switch e Xbox One, il prezzo sembra essere di 60 dollari, anche se vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di conferme ufficiali.

In merito alle versioni per PS5 e Xbox Series X|S la cifra da spendere sarebbe invece superiore, e si attesterebbe sui 70 dollari, n0n poco per dei titoli lanciati ben tre generazioni fa.

GTA The Trilogy includerà i tre capitoli citati poco fa arricchiti da miglioramenti sul versante tecnico e su quello del gameplay, che verrà «modernizzato» per l’occasione, come confermato dalla stessa software house.

La notizia risulta plausibile se si pensa che, poco tempo fa, il CEO di Take-Two, proprietaria di Rockstar Games, si era detto convinto che il pubblico fosse «pronto» a spendere una cifra del genere.

Tornando al presente, GTA V ha appena dato il benvenuto alla bambola di Squid Game, lo show di Netflix che sta riscuotendo un notevole successo proprio in questi giorni.

L’avventura di Michael, Franklin e Trevor è stata inoltre invitata a “correggere” un contenuto che ha causato qualche controversia di troppo.

Se siete fan della saga firmata Rockstar e avete una passione per Solid Snake, vederlo all’opera nel quinto episodio di GTA è un’occasione che non potete perdervi.