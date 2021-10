Dopo tantissimi leak che si sono seguiti nei mesi scorsi, Grand Theft Auto Trilogy è stato finalmente annunciato.

La nuova riedizione della vecchia trilogia già uscita anni fa dei primi GTA in 3D tornerà, per console di attuale generazione, in una versione riveduta e corretta.

La prima conferma era arrivata tanto tempo fa, quando si iniziava a parlare del ritorno di una nuova versione di Grand Theft Auto Trilogy.

E nei mesi successivi ne sono arrivate molte altre, che alla fine non potevano far altro che portare a questo annuncio tanto atteso.

Later this month marks a very special anniversary for Rockstar Games: 20 years since the original release of Grand Theft Auto III. — Rockstar Games (@RockstarGames) October 8, 2021

Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition è il nome ufficiale di questa riedizione della trilogia, che Rockstar Games ha annunciato anticipando il ventesimo anniversario di GTA 3.

Questa nuova edizione di Grand Theft Auto Trilogy comprende, come riporta Game Informer, ovviamente GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, come nel pacchetto originale.

Rockstar ha dichiarato che la Definitive Edition comprenderà una serie di miglioramenti grafici, tecnici e di gameplay per ognuno dei tre giochi, pur non specificando di cosa si tratta esattamente.

Nonostante il mistero, la software house ha promesso che arriveranno nuove informazioni nelle prossime settimane, e che in ogni caso il feeling ed il gameplay originale non verranno stravolti.

Nel fare ciò, le versioni originali negli store digitali dei tre giochi contenuti nella trilogia verranno rimosse da tutti gli store digitali a partire dalla prossima settimana.

Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, and Xbox Series X entro la fine dell’anno. La collezione sarà anche su Android e iOS nel 2022.

Nel frattempo, GTA 5 ospita dei giochi davvero impensabili, tanto per aggiungere altre assurdità al gioco.

Nella versione next-gen del gioco, invece, pare proprio che dovrà essere rimosso un contenuto controverso dalla versione finale.

Per quanto riguarda GTA 6, invece, non ci sono ancora informazioni di alcun tipo, tranne indizi sporadici qua e là.