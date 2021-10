GTA Trilogy: la grafica sarà molto simile a quella di GTA 5, e non solo

L’annuncio di GTA Trilogy è arrivato giusto un paio di settimane fa, e da allora si è parlato molto del ritorno dei più iconici titoli della serie Rockstar.

Prima del grande exploit incontrollato di GTA 5, il franchise ha costruito la sua fama su tre episodi in particolare, quelli che erano già raccolti nella GTA Trilogy che adesso torna in versione riveduta e corretta.

Era da tanto tempo che si parlava dell’arrivo di questa trilogia, e sono stati tanti i leak e le gole profonde a parlarne nel corso degli ultimi mesi.

Finalmente l’8 ottobre scorso è arrivata la conferma dell’esistenza di Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition, con un immancabile leak di qualche ora precedente all’annuncio ufficiale.

Al di là del contenuto della collezione di titoli, però, Rockstar non ha svelato granché sulla natura degli stessi, in particolare il senso di chiamarla “Definitive Edition”, diciamo.

Ci ha pensato un dataminer a darci qualche informazione, come riportato da VG247, e ne sono venute fuori delle cose molto interessanti che non erano state annunciate da Rockstar finora.

Attraverso l’analisi dei dati nascosti, i membri della community sono riusciti a scoprire degli inaspettati riferimenti proprio a GTA 5 da parte di San Andreas, Vice City e GTA 3.

Nello specifico, un utente del forum dove sono stati analizzati i dati ha trovato un testo mai diffuso da Rockstar fino a questo momento:

«[i tre giochi all’interno di GTA Trilogy] aggiornati per una nuova generazione, ora con miglioramenti a tutto tondo che includono dei brillanti, nuovi miglioramenti agli ambienti e all’illuminazione, texture in alta risoluzione, distanza di vista aumentata, controlli e targeting in stile Grand Theft Auto 5 e molto altro, portando questi amati mondi in vita con un nuovo livello di dettaglio.»

A quanto sembra, questa nuova incarnazione di GTA Trilogy non sarà solo un tentativo di vendere nuovamente i tre giochi, ma Rockstar sembra voler lavorare per rimettere a lucido alcuni dei suoi titoli più famosi.

Questo fa il paio con i requisiti PC del gioco recentemente svelati, che mostrano come in effetti questa non sia solo un’operazione nostalgia.

Il fatto che ci sia la volontà di migliorare gli aspetti tecnici e grafici del gioco potrebbe frenare, almeno un po’, la pioggia di meme che sono apparsi dopo l’annuncio.

Così come mandare giù il prezzo di GTA Trilogy Definitive Edition, ad oggi uno degli elementi più controversi della produzione.