GTA, pioggia di meme contro Rockstar per i titoli esclusi dalla Trilogy

GTA Trilogy è ancora fresco di annuncio, ma molti fan hanno già qualcosa da ridire sull’operazione di rilancio dei tre classici firmati Rockstar Games.

Con un sesto episodio ancora del tutto restio a mostrarsi e GTA V quasi pronto a tornare in versione next-gen, gli appassionati non sembrano essere soddisfatti dei titoli contenuti nella nuova Definitive Edition.

L’annuncio della trilogia è arrivato solo due giorni fa, ma è stato preceduto da un lungo periodo di voci di corridoio, apparizioni sporadiche in listini di ogni genere e, soprattutto, una grande richiesta da parte degli appassionati dei capitoli 3D della saga.

In occasione dell’operazione di rilancio, Rockstar Games ha reso noto che rimuoverà GTA III, Vice City e San Andreas da tutti gli store digitali. Di conseguenza, l’unico modo per giocarli sarà acquistare Grand Theft Auto Trilogy.

Il lancio della trilogia è previsto per la fine del 2021, e i cambiamenti apportati per l’occasione riguarderanno il comparto tecnico (ma non aspettatevi stravolgimenti) e il gameplay, che verrà presumibilmente “svecchiato” grazie a qualche rifinitura.

Subito dopo l’annuncio, i fan della serie si sono riversati sul web per dire la loro su tutti quei titoli che non sono stati inclusi nell’operazione, citando anche episodi come Liberty City Stories, Vice City Stories e Chinatown Wars.

Trattandosi di spin-off in possesso del medesimo comparto grafico dei predecessori (ad esclusione di Chinatown Wars, caratterizzato da un interessante cel-shading), i giocatori hanno letto la loro esclusione come un segno della pigrizia di Rockstar Games.

Come riportato anche da GameRant, sono stati in molti a lamentarsi, esprimendo il proprio dissenso con alcuni imperdibili meme che trovate qui sotto:

Come abbiamo accennato, in questo caso Rockstar Games viene accusata di aver ignorato i due titoli della serie Stories, letteralmente caduti nel dimenticatoio nonostante la loro qualità.

In quest’altro meme, invece, la situazione appare ancora più tragica, se cosi si può dire. Ad essere stati “snobbati” non sonno solo i titoli in 3D, bensì anche tutti quelli con visuale dall’alto, che hanno contribuito a fare dell’IP una saga di culto.

In conclusione, dando un’occhiata anche al numero di commenti riscossi dai post, sembra che i fan sarebbero davvero felici di dare una nuova chance ai classici, e probabilmente a Rockstar Games non sarebbe costato molto includerli.

Intanto su GTA V è appena spuntata la bambola di Squid Game, la nuova serie TV firmata Netflix che ha già riscosso un successo al di là di ogni aspettativa.

Malgrado gli ottimi posizionamenti in classifica ai quali l’ultimo episodio ci ha ormai abituati, di recente qualcosa è cambiato, e stavolta a spuntarla è stato Death Stranding.

Se Metal Gear Solid vi manca tanto quanto il franchise firmato Rockstar Games, dare un’occhiata a una missione di infiltrazione nei panni di Snake portata a termine nel quinto capitolo potrebbe farvi scendere una lacrimuccia.