GTA Trilogy, è polemica body shaming per un personaggio

GTA Trilogy The Definitive Edition, l’edizione riveduta e corretta con tre dei capitoli più amati della serie di Rockstar Games, sta per arrivare.

I tre episodi della saga di Grand Theft Auto saranno infatti acquistabili in una nuova edizione remastered (quindi, non un vero e proprio remake), la quale ha destato comunque forte interesse nella community.

Il trailer e le prime immagini ufficiali hanno confermato la bontà del progetto, che presenterà texture in alta risoluzione.

La decisione ha infatti diviso la community, anche soprattutto considerando il prezzo pieno della raccolta, non proprio bassissimo.

Ora, come riportato anche da GameRant, alcuni fan hanno trovato prove che suggerirebbero che in GTA Trilogy Tommy Vercetti, protagonista di Grand Theft Auto Vice City, avrà un modello poligonale leggermente diverso rispetto al gioco originale.

L’utente Reddit _asteroidblues_ ha infatti condiviso un’immagine che confronta l’aspetto di Tommy nell’originale in Vice City con il suo aspetto nella Definitive Edition.

Alcuni giocatori hanno notato che Tommy sembra leggermente sovrappeso nella GTA Trilogy rispetto al modello originale del suo personaggio, apparentemente più magro e slanciato.

Poco sotto, un’immagine che mette a paragone la vecchia e la nuova versione del protagonista.

A meno che non siano state aggiunte nuove meccaniche, è davvero improbabile che il peso di Tommy possa essere modificato nel gioco.

L’aumento e la perdita di peso era infatti una caratteristica tipica di Grand Theft Auto San Andreas, visto che i giocatori potevano di base fare ingrassare o dimagrire il protagonista CJ in base a delle azioni specifiche (specie il fargli mangiare troppo cibo spazzatura).

Inutile dire che sui forum questo dettaglio ha scatenato una piccola polemica legata al body shaming, visto che l’idea di un Tommy “sovrappeso” ha fatto storcere il naso ad alcuni giocatori particolarmente affezionati alla versione originale.

Staremo a vedere se al lancio della trilogia, previsto per il prossimo 11 novembre, la sensazione di avere davanti un “nuovo” Tommy sarà effettivamente così forte.

Di recente sono stati svelati i requisiti minimi e consigliati della GTA Trilogy, decisamente alla portata della maggior parte dei giocatori.

Ma non solo: due capitoli della compilation saranno in ogni caso offerti gratuitamente agli abbonati di Game Pass e PlayStation Now.

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA, in attesa del ritorno dei primi GTA 3D.