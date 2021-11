GTA Trilogy, disponibile il nuovo aggiornamento che elimina più di 100 bug

Potevamo non tornare a parlare di GTA Trilogy? Ovviamente no, visto quanto questo titolo ha fatto discutere nelle ultime settimane.

La situazione intorno al titolo è diventata da subito molto delicata, e negli ultimi giorni ci sono state tantissime notizie e reazioni focose sul pacchetto contenente i vecchi Grand Theft Auto.

Dopo la disastrosa debacle del lancio, Rockstar Games è dovuta tornare sui suoi passi e promettere il ripristino delle versioni originali dei giochi.

Per risolvere questi problemi è arrivato nelle scorse ore l’aggiornamento 1.02 di GTA Trilogy, con una serie di modifiche davvero importanti.

Con un nuovo post nel sito ufficiale, Rockstar Games ha pubblicato la corposissima patch note di quelli che saranno i contenuti dell’aggiornamento 1.03 di GTA Trilogy.

La versione 1.03 del gioco è disponibile da oggi su tutte le piattaforme, e il suo obiettivo è quello di continuare ad eliminare i tanti problemi del titolo.

Come riporta VGC sono addirittura 117 i bug noti che Rockstar Games dovrà risolvere, ce la farà? Tra questi c’è anche l’inserimento delle nuvole quando si vola alto in cielo, in San Andreas.

Se volete sapere precisamente quali saranno gli interventi fatti su GTA Trilogy, vi consigliamo di recuperare il post originale con il changelog completo (che è enorme).

Per scaricare l’aggiornamento 1.03 non dovrete far altro che avviare il titolo sulla piattaforma in cui l’avete installato, e il software si aggiornerà automaticamente.

Chissà che questo non riesca a dare un briciolo di speranza a GTA Trilogy, che in queste ore è stato battuto in termini di interesse da chiunque, letteralmente chiunque.

Nel delirio totale che ha accompagnato l’uscita del gioco, qualcuno ha scoperto anche un cheat inedito. I tre giochi contengono tutti i trucchi originali, più uno che non era mai stato inserito nelle versioni originali.

Se ancora non siete convinti se acquistare GTA Trilogy o meno, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione.