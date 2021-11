C’è un gioco che ha battuto Battlefield 2042, Far Cry 6 e GTA Trilogy (combinati)

Le vacanze stanno arrivando, e con loro hanno fatto capolino anche tutta una serie di giochi più o meno meritevoli di attenzione: tar questi, anche Battlefield 2042, Far Cry 6 e la trilogia rimasterizzata di GTA.

Purtroppo, però, tanto l’ultimo sparatutto di EA e DICE quanto gli altri due giochi citati in apertura hanno ricevuto un trattamento non troppo lusinghiero da parte dell’aggregatore di recensioni Metacritic, con una media voto non propriamente al top.

Se proprio l’ultimo Battlefield ha deciso di aggiornarsi per recuperare un po’ della fiducia dei giocatori, sembra che un gioco apparentemente innocuo abbia surclassato i tre big sul noto aggregatore.

Stiamo parlando de La mia amica Peppa Pig , protagonista di quello che verrà probabilmente ricordato come lo scontro del secolo (o quasi).

Il gioco, disponibile anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ha infatti ottenuto un User Score di 8.5 relativamente alla versione PS4, ossia quanto quello dei tre giochi nominati in apertura, ma sommati tra di loro, come riportato anche da The Gamer.

Far Cry 6 su PS5 porta infatti a casa un voto degli utenti di 4.6, Battlefield 2042 su PS4 aggiunge 2.0 a quel totale, mentre GTA Trilogy contribuisce con un misero 0.7.

Ovviamente, ricordiamo che il punteggio dell’utenza non riflette in ogni caso la qualità del gioco finale, visto che le uniche votazioni da prendere davvero in considerazione sono quelle della stampa specializzata.

La descrizione de La mia amica Peppa Pig, ovviamente ispirato al cartoon omonimo, recita:

Crea e vesti il tuo personaggio animale, suona il campanello di Peppa e inizia la tua storia. Ovunque tu vada, Peppa ti suggerirà delle attività divertenti da fare: aiutare Papà Pig a trovare i suoi occhiali, seguire le impronte di animale nel bosco, saltare nelle pozzanghere e molto altro ancora! Sembrerà di essere nel cartone, dove i tuoi personaggi preferiti non vedono l’ora di conoscerti. Dalla spiaggia al museo e Patata City, ogni partita sarà un’esperienza nuova con la tua amica Peppa Pig.

