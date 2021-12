GTA Trilogy: chi ha la Definitive Edition su PC ora ha i classici gratis

Ritorniamo a parlare di GTA Trilogy visto che quello che ha investito il titolo è stato un vero e proprio tsunami di opinioni negative e critiche allo stato in cui versavano i giochi al momento dell’uscita.

Rockstar ha da subito cercato di rimediare al disastro della trilogia rimasterizzata dei vecchi Grand Theft Auto, arrivando a promettere il ripristino delle versioni originali dei giochi.

D’altronde c’era da aspettarsi un intervento repentino da parte della software house, dato che il lancio turbolento della Trilogy ha portato un crollo drastico delle azioni di Rockstar Games.

Qualche ora fa è anche arrivato un aggiornamento decisamente massiccio che si propone di eliminare ben più di 100 bug, risoluzioni che dovrebbero rendere più piacevole giocare alla trilogia.

Ora Rockstar si fa avanti con un nuovo tweet ufficiale, che riportiamo qui di seguito, in cui sono rese note delle interessanti novità per tutti coloro i quali posseggono una copia della trilogia su PC.

Everyone who purchased the PC version of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition from the Rockstar Store has now been delivered the classic versions of GTAIII, Vice City, and San Andreas in their Rockstar Games Launcher library at no additional cost.

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 3, 2021