GTA Trilogy cheat mode, sì o no? Risponde Rockstar

Oggi è il giorno delll’uscita di GTA Trilogy – The Definitive Edition, la compilation di classici rimasterizzati pensata per riportare sulla cresta dell’onda i Grand Theft Auto usciti nell’era dei 128-bit.

Questa versione riveduta e corretta della leggendaria trilogia uscita tanti anni fa su PS2 è prevista infatti a partire da oggi, giovedì 11 novembre.

Vero anche che Rockstar Games ha purtroppo deciso di non portare tutte le tracce musicali presenti nelle stazioni radio del gioco, nonostante la quantità di canzoni sia comunque considerevole.

Senza contare che il team di sviluppo ha da poco deciso di fare un piccolo regalo a tutti i fan, in vista proprio dell’uscita della GTA Trilogy.

Oltre agli scenari, alla storia e ai personaggi della storica trilogia, nei primi anni 2000 una delle cose che rese grandiosi i tre i giochi erano i trucchi.

Anche se ancora funzionanti, purtroppo alcuni cheat mode non sono stati introdotti nei remaster della nuova GTA Trilogy, con sommo disappunto dei fan storici.

Come riportato da The Gamer, Rockstar ha dovuto rimuoverne un paio per motivi tecnici, legati all’utilizzo del motore grafico Unreal, stando anche a quanto rivelato dal produttore della trilogia Rich Rosado.

Rosado ha aggiunto che i giocatori dovranno scoprire da soli quali trucchi funzionano e quali no, e ha anche lasciato intendere che alcuni nuovi cheat potrebbero essere stati introdotti per l’occasione.

Se vi state chiedendo com’è GTA Trilogy su Switch, di recente abbiamo visto qualche screenshot di questa versione.

Ma non solo: poche ore fa è trapelata un’ora di gameplay della Definitive Edition, in grado di schiarirci le idee su questa attesa compilation di classici.

Infine, segnaliamo che GTA Trilogy è stato rimosso da PlayStation Store nel giorno del lancio, ma solo temporaneamente (e c’è un perché).