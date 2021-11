GTA Trilogy, volete un’ora di gameplay? Eccolo

GTA The Trilogy – The Definitive Edition è alle porte, visto che manca davvero pochissimo al rilascio di questa attesa compilation di classici rimasterizzati.

La versione riveduta e corretta della storica trilogia uscita a inizio anni 2000 su PS2 è infatti attesa al varco a partire dalla giornata di domani, giovedì 11 novembre.

Del resto, solo ieri Rockstar Games ha deciso di fare un piccolo (ma assolutamente gradito) regalo a tutti i fan, in vista proprio dell’uscita dell’attesissima trilogia.

Senza contare che solo pochi giorni fa alcuni sviluppatori di fama mondiale hanno parlato di GTA III è del perché è il capitolo più importante di sempre.

Ora, come riportato da VGC, a poche ore dal lancio della compilation è emerso un lungo video che mostra un’ora di gameplay della Definitive Edition.

Altri video possono essere recuperati qui, qui e qui: Rockstar stessa deve ancora rilasciare filmati ufficiali di gameplay, dato che tutto il suo materiale promozionale per il gioco finora è stato limitato a scene singole, inclusa la serie di GIF animate che il publisher ha rilasciato ieri.

Il nuovo filmato, tuttavia, mostra il gioco reale in azione, evidenziando le differenze effettive rispetto alle edizioni originali, come l’inclusione della ruota delle armi presa dai GTA successivi.

Gameplay from GTATrilogy

Ricordiamo anche che da pochi giorni sono state rese note le dimensioni per ciascuno dei giochi rimasterizzati della GTA Trilogy, a quanto pare non troppo proibitive.

Non dimenticate neppure che due capitoli della trilogia arriveranno sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Now, ovviamente solo ed esclusivamente per gli abbonati ai rispettivi servizi.

Per concludere, vi ricordiamo che la classifica dei migliori e peggiori capitoli di GTA che trovate sulle nostre pagine aspetta solo di essere letta (e commentata) da voi!