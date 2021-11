Come sarà GTA Trilogy su Switch? Così

GTA The Trilogy – The Definitive Edition è in dirittura d’arrivo.

La versione migliorata della trilogia uscita originariamente su PlayStation 2 farà il suo ingresso nel mercato l’11 novembre.

La Trilogy uscirà su piattaforme PC e current-gen oltre ad approdare anche su Nintendo Switch.

È la prima volta che la storica saga sbarca su console Nintendo, il che consentirà di giocare il titolo totalmente in maniera portatile, sfruttando le feature della console della grande N.

Su Switch Rockstar ha infatti fatto sapere che la GTA Trilogy avrà delle caratteristiche uniche sviluppate appositamente per sfruttare al massimo l’hardware Nintendo.

Tra queste è il caso di segnalare la presenza della possibilità di sfruttare il giroscopio, l’utilizzo del touch screen e il supporto al motion control, nonché la presenza di uno schema di comandi che si avvicina al tanto acclamato successo di Rockstar GTA V.

Adesso, tramite VGC, è possibile mostrarvi degli screenshot che Rockstar ha messo ha disposizione per quanto riguarda la versione Nintendo Switch di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, in cui si può ammirare il titolo e le sue evidenti migliorie grafiche:

Come è possibile notare anche su Switch il titolo sembra mostrare i muscoli e si presenta come un lavoro che riporterà sicuramente molti giocatori a rigiocare questi storici capitoli della saga (in attesa di GTA VI).

Di recente sono anche state svelate le dimensioni per ciascuno dei giochi su console PS4, e i requisiti minimi e consigliati per PC, da cui si evince che per giocare alla GTA Trilogy non si avrà sicuramente bisogno di una macchina di ultima generazione, dato che non sono richieste caratteristiche particolarmente esigenti.

Ultimamente inoltre gli sviluppatori si sono espressi in favore di GTA III, definendolo il capitolo più significativo di sempre.

Ricordiamo inoltre che due capitoli della trilogia arriveranno sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Now.