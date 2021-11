GTA Trilogy è sparito da PlayStation Store: ecco che sta succedendo

GTA Trilogy è diventato improvvisamente impossibile da acquistare su PlayStation Store: la trilogia rimasterizzata di Rockstar Games è stata temporaneamente rimossa dal negozio digitale di Sony.

Considerando che GTA Trilogy Definitive Edition verrà lanciato proprio oggi sul mercato, la notizia appare sicuramente sorprendente, ma ci sarebbe una motivazione ben specifica.

Proprio in queste ore, Rockstar Games ha anche svelato come girerà il titolo sulle console next-gen, garantendo prestazioni all’altezza delle aspettative.

Tra le tante novità rivelate dagli sviluppatori è stato possibile apprendere la lista delle canzoni complete: alcune tracce dei titoli originali sono però assenti.

Come riportato da VGC, sembra proprio che in alcuni paesi del mondo fosse già possibile riuscire a sbloccare la versione digitale di GTA Trilogy in anticipo rispetto a quanto programmato da Rockstar Games.

Tra i PlayStation Store incriminati ci sarebbero, per esempio, le versioni in Nuova Zelanda, Regno Unito ed Australia, che sono riusciti ad accedere a GTA Trilogy con più di 24 ore di anticipo.

Per cercare di risolvere il problema alla radice, è stato dunque deciso di rimuovere temporaneamente la trilogia da PlayStation Store, rendendo impossibile acquistarla fino a quando non arriverà l’orario di lancio ufficiale.

Effettivamente, provando ad andare nella pagina ufficiale del prodotto a questo indirizzo, verrà semplicemente segnalato che il gioco uscirà tra poco più di quattro ore, impedendo però di acquistarlo.

Una ricerca sul catalogo di PlayStation Store non restituirà infatti alcun risultato: attualmente è il gioco è dunque diventato impossibile da pre-ordinare digitalmente sulle console Sony.

Toccherà dunque aspettare qualche ora per poter nuovamente acquistare l’attesa trilogia rimasterizzata di Rockstar Games: una vicenda sicuramente insolita, ma messa a punto per impedire che il gioco fosse disponibile ad alcuni utenti ben prima del previsto.

In attesa dunque che il titolo torni ad essere acquistabile per gli utenti PlayStation, potete sempre ammirare il videoconfronto definitivo tra le versioni originali e quelle rimasterizzate, così da scoprire tutte le novità.