GTA Trilogy, Rockstar Games ci fa un regalo a pochi giorni dal lancio

GTA The Trilogy – The Definitive Edition sta ormai per arrivare, riportando in auge i tre grandi classici usciti nei primi anni duemila.

La versione migliorata, riveduta e corretta della trilogia uscita a inizio secolo su PlayStation 2 tornerà infatti sul mercato l’11 novembre, ossia giovedì prossimo.

Questa nuova edizione dei Grand Theft Auto a 128-bit riceverà anche un porting su console Nintendo Switch che promette di essere niente male.

Senza contare che alcuni giorni fa vari sviluppatori di alto livello hanno spiegato perché il “vecchio” GTA III è per loro il capitolo più importante di tutti i tempi.

Ora, a pochi giorni dal lancio, Rockstar Games ha comunicato attraverso i suoi canali social di voler fare un piccolo “regalo” a tutti i fan di GTA.

Su Giphy, il publisher americano ha infatti messo a disposizione una valanga di GIF animate dedicate proprio a GTA Trilogy, tratte da tutti e tre i capitoli inclusi nella compilation.

Se volete dare un’occhiata al materiale offerto da Rockstar, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Poco sotto, un piccolo assaggio, per non farci mancare proprio nulla:

Di recente sono anche state anche svelate le dimensioni per ciascuno dei giochi rimasterizzati, a quanto pare un bel po’ più corpose rispetto alle edizioni originali.

Ma non solo: due capitoli della trilogia arriveranno sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Now, rendendo l’offerta ancora più intrigante.

