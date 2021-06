GTA si prepara alla next-gen: l’Online saluta due console

GTA Online staccherà la spina a due versioni console molto presto, come ufficializzato oggi a sorpresa da Rockstar Games.

La prolifica modalità multiplayer ha esordito con GTA V nell’ormai lontano 2013 e comincia a lasciare indietro alcune piattaforme più datate.

La notizia arriva repentinamente ma, con la data ormai impostata per la release per la prossima generazione di console, non stupisce più di tanto.

E, per il momento, non sembrano esserci altri scossoni in programma per giochi come Red Dead Online che sono da poco diventati standalone.

GTA Online for PlayStation 3 and Xbox 360 Will Shut Down on December 16, 2021 Details: https://t.co/JsIRTHxGP9 pic.twitter.com/xn5GbMDkCV — Rockstar Games (@RockstarGames) June 16, 2021

Rockstar Games ha annunciato oggi che GTA Online per PlayStation 3 e Xbox 360, cioè nella sua veste originale, chiuderà i battenti quest’anno.

Abbiamo già una data per lo shutdown dei server, che non saranno più accessibili nelle varianti originali della modalità multiplayer.

Questa data, comunicata sul blog ufficiale di Rockstar, è stata già fissata per il prossimo 16 dicembre 2021.

Inoltre, le carte Shark Cash non potranno più essere spese a partire dal 15 settembre, ironicamente due giorni prima dell’ottavo anniversario del gioco.

Il giorno seguente, il 16 settembre, smetteranno di funzionare anche i siti per il tracciamento delle statistiche di GTA Online, LA Noire e Max Payne 3 per PS3 e Xbox 360.

«Notate che questi cambiamenti sono strettamente per le versioni PS3 e Xbox 360 di GTA Online, e non avranno alcun impatto sull’accesso o sul progresso nella modalità storia di Grand Theft Auto V», e lo stesso varrà per gli altri due giochi.

Fa sempre bene tenere presente come, nonostante l’età, GTA V continui ad essere uno dei titoli più venduti in Italia e nel mondo.

Questo evidentemente non fa altro che allontanare la presentazione di un nuovo capitolo, sebbene ci sia già qualche idea su come potrebbe avvenire.

Alcune informazioni su come funzionerà il gioco sembrerebbero essere già trapelate, e tradiscono chiaramente le ambizioni per questo sesto capitolo.