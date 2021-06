GTA 6, i giocatori verranno “ricompensati” in un modo inaspettato?

GTA 6 non si è ancora mostrato, ma i fan sono già in trepidante attesa di ciò che il nuovo capitolo della storica serie di Rockstar Games potrebbe avere in serbo per loro.

Adesso, stando ad alcune recenti indiscrezioni, sembra che il successore di GTA V potrebbe includere delle transazioni basate sull’uso di criptovalute.

L’alone di mistero che aleggia intorno al gioco è tuttora impenetrabile, ma pare che un ipotetico annuncio potrebbe avvenire sfruttando gli eventi live di GTA Online, in modo molto simile a quanto visto con Fortnite.

Nel mentre, la community continua a tenersi occupata analizzando (con un notevole impegno) alcune immagini risalenti agli anni scorsi, con l’obiettivo di identificare le nuove location che costituiranno l’ambientazione del sesto capitolo.

Ci ha pensato Tom Henderson, insider molto informato anche sul franchise di Battlefield, a fornire nuove e interessanti indiscrezioni sulla prossima iterazione della saga crime.

Le informazioni sono arrivate tramite i seguenti tweet, e costituiscono una ventata d’aria fresca per tutti i fan in cerca di novità:

I heard recently that in GTA 6, some missions will reward you in bitcoin instead of cash for completing some missions.

The stock market feature will return, with the addition of a broker for different cryptocurrencies. If GTA 6 incorporates this right, it's huge for crypto.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2021