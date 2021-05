GTA 6, l’annuncio potrebbe avvenire alla maniera di… Fortnite

GTA 6 è quasi sicuramente in lavorazione, ma quanto pare dovranno passare ancora parecchi mesi prima di vederlo in movimento.

Grand Theft Auto V è infatti il prossimo gioco Rockstar a sbarcare nuovamente sugli scaffali virtuali e non, grazie alla remaster per PS5 e Xbox Series X|S prevista nei prossimi mesi.

Nonostante tutto, sembra che alcuni utenti siano convinti che l’annuncio del prossimo Grand Theft Auto 6 avverrà in maniera piuttosto originale, diversamente da quanto accaduto coi precedenti episodi.

Da quando Fortnite è diventato un successo virale, il titolo di Epic è diventato un esempio di come i moderni giochi multiplayer online possono andare “oltre” il semplice intrattenimento.

Il battle royale di Epic Games è stato infatti il palcoscenico per annunci di ogni genere, inclusi trailer di film, concerti e molto altro ancora.

Considerando che Grand Theft Auto Online è in continua espansione (incluso il numero di utenti), sono in molti a credere che il gioco possa ospitare in futuro eventi live in-game proprio come Fortnite, legati magari anche e soprattutto all’annuncio di GTA 6.

Come riportato da Game Rant, un leak rimbalzato da 4chan a Reddit non è sicuramente una conferma ufficiale della cose, sebbene abbia comunque messo in allerta tutti i fan di Grand Theft Auto.

GTA Online dovrebbe infatti ricevere in futuro quattro grandi aggiornamenti che daranno il via alla campagna di marketing legata a GTA 6, la quale si svolgerà proprio tramite gli eventi live del multiplayer Rockstar.

Per il momento, Grand Theft Auto Online non sembra voler inseguire il modello Fortnite, sebbene nulla escluda che ciò possa accadere in futuro.

Ricordiamo in ogni caso Take-Two ha anticipato che probabilmente il prossimo GTA lo vedremo tra il 2023 ed il 2024, ragion per cui mettetevi l’animo in pace.

