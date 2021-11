GTA San Andreas nella Remastered Trilogy nasconde un easter egg da Red Dead Redemption 2

La GTA Trilogy è finalmente arrivata fra noi: è da poco possibile, infatti, immergersi nuovamente in questi classici capitoli della saga che ha fatto la storia del videogioco.

La trilogia già uscita per PS2 è stata riproposta in una veste riveduta e corretta, con degli evidenti miglioramenti grafici nonché la possibilità di giocare in modalità portatile su Nintendo Switch con delle particolari feature uniche.

Tuttavia il lancio non è stato per nulla dei migliori e Rockstar si è vista travolgere da numerose critiche da parte dei fan.

Sia critica che giocatori infatti stanno esprimendo il loro dissenso per quanto riguarda lo stato in cui la trilogia è sbarcata sul mercato: una pletora di bug, glitch, modelli poligonali da rivedere ecc.

Sembra di stare assistendo nuovamente ad una vicenda che recentemente ha scosso potentemente il mercato videoludico, ovvero quella legata a Cyberpunk 2077 e il suo lancio disastroso, nonché la miriade di problemi riscontrati nel gioco che non sono ancora stati risolti nella loro interezza dal team.

Adesso però vale la pena parlare di una chicca presente in uno dei giochi della trilogia: GTA San Andreas.

In esso infatti un giocatore di nome Cooper_Raccoon ha trovato una peculiare sorpresa. L’utente ha postato una foto su Reddit in cui è possibile riconoscere un simpatico easter egg riferito a uno dei titoli migliori di Rockstar: Red Dead Redemption 2.

Come potete notare dalla foto qui sopra, si tratta di un dipinto in cui è ritratta una particolare location di RDR2, ovvero The Aurora Basin, luogo in cui è possibile pescare un pesce leggendario.

Il luogo a cui fa riferimento l’easter egg non è certo ma i commenti sotto al post sembrano sicuri di aver individuato la location esatta a cui il quadro fa riferimento. La somiglianza, va detto, sembra davvero palese.

I problemi di GTA Trilogy però non finiscono: infatti, recentemente proprio Rockstar ha comunicato problemi con il proprio launcher su PC rendendo impossibile giocare alla trilogia.

Ma non si perde tempo a pensare al passato e già si parla di GTA 7, anche se ancora non si sa nulla sul sesto capitolo. Quando si dice andare di fretta…