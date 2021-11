GTA Trilogy è disponibile, ma c’è chi ancora non può giocarci dopo 12 ore

GTA Trilogy è stato uno dei titoli più attesi delle ultime settimane, ma sembra proprio che qualcosa sia andato decisamente storto per il lancio del titolo.

Nonostante infatti GTA Trilogy Definitive Edition sia stato lanciato ufficialmente, rendendo dunque possibile agli utenti su console di iniziare a giocarci, gli utenti PC sono stati impossibilitati ad utilizzarlo a causa di una manutenzione del Rockstar Launcher, il client indispensabile per i titoli sviluppati dalla software house.

La situazione ricorda molto quanto accaduto prima del lancio su PlayStation Store: per gli utenti Sony è stato improvvisamente impossibile acquistarlo a causa di uno sblocco anticipato.

Peccato che, dopo che il titolo alla fine sia diventato disponibile, ha provocato una certa delusione per via del framerate instabile su PS5, nonostante le promesse degli sviluppatori prima del lancio.

Come riportato da VGC, proprio poche ore dopo che GTA Trilogy è stato reso ufficialmente disponibile su tutti i principali store digitali, Rockstar Games ha comunicato con un tweet la manutenzione del proprio launcher, rendendo dunque impossibile giocarci su PC.

Proprio pochi minuti fa, la software house ha fatto sapere che i lavori sono ancora in corso, ringraziando gli utenti per la pazienza durante la manutenzione.

We thank you for your patience and understanding as we continue to work on restoring services for the Rockstar Games Launcher and supported titles. — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 12, 2021

Curiosamente, in coincidenza con questo annuncio, Rockstar Games ha anche deciso di rimuovere dal proprio store la versione PC, anche se probabilmente si tratta di una misura temporanea adottata in attesa che il launcher torni online.

Naturalmente la manutenzione del launcher ha comportato che diventasse impossibile giocare non solo GTA Trilogy, ma anche a titoli come GTA V e Red Dead Redemption 2, creando dunque una comprensibile frustrazione per la community.

Una situazione certamente spiacevole, come dimostrato da diversi commenti degli utenti sui social network, che cominciano a sentirsi presi in giro per la disparità di trattamento rispetto alle versioni console.

In ogni caso, ai fan PC non resta fare altro che armarsi di pazienza e attendere che il servizio venga ripristinato il prima possibile.

Di sicuro non si tratta di una piacevole notizia per GTA Trilogy, già alle prese con diversi meme per via delle stramberie dei suoi personaggi.