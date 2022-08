GTA San Andreas in Unreal Engine 5 è bellissimo, sognando GTA 6

GTA San Andreas è uno dei capitoli della serie più amati in assoluto, tanto che non è di certo la prima volta che qualcuno si diletta in remake in Unreal Engine 5 del classico Rockstar.

Se già GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) non ha bisogno di presentazioni, i fan non hanno di certo dimenticato il terzo episodio uscito nella generazione a 128-bit.

Incluso anche nella discussa GTA Trilogy The Definitive Edition, San Andreas è da molti considerato il Grand Theft Auto più ricco e completo in assoluto.

Ora, dopo il primo concept trailer in UE5 che ha lasciato tutti a bocca aperta, è il turno di una nuova dimostrazione di forza del motore grafico di Epic.

Come riportato anche da Wccftech, TeaserPlay – un nome che ormai è una garanzia per quanto riguarda i concept trailer in Unreal Engine – si è dato nuovamente da fare.

Il content creator ha infatti da poco condiviso un altro trailer che mostra un rifacimento in chiave next-gen dell’iconica scena dell’ordine di Big Smoke di GTA San Andreas.

Anche se le animazioni non sono particolarmente impressionanti, questo trailer – che potete ammirare nel player sottostante – ci dà una buona idea di come potrebbe apparire un remake moderno di Grand Theft Auto San Andreas.

«In questo video immagineremo GTA San Andreas Remake, un grande titolo nostalgico di cui avremmo bisogno con una grafica next-gen», ha spiegato TeaserPlay nella descrizione ufficiale del suo progetto.

E ancora, «abbiamo cercato di utilizzare tutta la potenza e le caratteristiche di Unreal Engine 5 per ricreare questo come Lumen, Nanite, Ray Tracing e Metahuman per creare CJ, Big Smoke, Ryder e Sweet».

Mesi fa TeaserPlay si era anche divertito a ricreare un altro grande classico, ossia GTA 3, sempre nello splendore del motore grafico di Epic.

Senza contare che anche GTA Vice City, altro classico che non ha certo bisogno di presentazioni, era finito nella “rete” dei concept trailer in UE5.

Infine, avete letto che la presentazione di GTA 6 potrebbe non essere così lontana, perlomeno stando alle parole di un noto insider?