GTA Vice City in Unreal Engine 5 è una vera città di perdizione

I trattamenti con l’Unreal Engine 5 si moltiplicano con grande velocità, e GTA Vice City è l’ultimo videogioco ad essere stato rimesso a lucido.

L’avventura di Tommy Vercetti, che trovate all’interno della nuova trilogia su Amazon, si è imposto fin da subito per la sue estetica unica.

GTA Vice City è stato, come tutti i videogiochi della serie Rockstar, anche un titolo molto controverso per i suoi contenuti. Talmente tanto che alcuni sono stati rimossi.

Ancora oggi è rimasto il Grand Theft Auto più amato da tutti gli appassionati, talmente tanto che i fan hanno creato anche il remake definitivo.

Ma, senza nulla togliere al lavoro già fatto dai fan, questa versione del gioco rimaneggiata in Unreal Engine 5 è davvero strabiliante.

Il lavoro è stato realizzato da TeaserPlay, che in passato aveva messo le mani anche su San Andreas con la magia del nuovo motore grafico.

E, un paio di giorni fa, lo youtuber ha pubblicato un nuovo trailer con protagonista GTA Vice City e, neanche a dirlo, anche stavolta si trasforma con Unreal Engine 5:

Niente male, vero? Lo youtuber ha commentato il suo lavoro, spiegando come ha lavorato al gioco:

«Ho usato Lumen per il rendering. Il mio scopo nel realizzare questo video era mostrare quanto sia potente Unreal Engine 5 per creare giochi sandbox. Volevo anche mostrare come dovrebbe essere la versione remaster di GTA Vice City.»