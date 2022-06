GTA 3 in Unreal Engine 5 è un sogno per i fan (e GTA 6 muto)

Sono ormai trascorsi tantissimi anni dall’uscita di GTA 3, il primo capitolo tridimensionale della saga di Grand Theft Auto entrato di diritto nella storia.

Il gioco, incluso anche nella recente GTA Trilogy (che trovate su Amazon a buon prezzo) è sicuramente molto apprezzato dai fan storici del franchise.

Ora, come accaduto anche per GTA Vice City, GTA 3 è stato riletto nello splendore dell’Unreal Engine 5 da un fan, per un risultato davvero incredibile.

Anche GTA San Andreas era stato trasformato grazie alla potenza del motore grafico di Epic, ma in questo caso quello che abbiamo davanti agli occhi è davvero pazzesco.

Come riportato anche da The Gamer, nonostante Grand Theft Auto 3 sia stato rimasterizzato l’anno scorso insieme a Vice City e San Andreas, ma un fan ha realizzato un trailer per mostrarci come potrebbe essere un remake realizzato con l’Unreal Engine 5.

Il video mostra tutto, dal nuovo modello di Claude alle strade di Liberty City con illuminazione realistica, fino alle auto che rivaleggiano con quelle di GTA 5 in termini di qualità.

Non si tratta di un gioco giocabile o di una demo, ma di un semplice concept trailer che dimostra quanto sia evoluta la fedeltà visiva nei videogiochi.

Chissà se il prossimo e attesissimo GTA 6 avrà un comparto grafico così bello da vedere, anche se immaginiamo che il lavoro che metterà in piedi il team Rockstar sarà sicuramente ancora più epico di questo fan project.

Restando in tema, avete visto che un altro appassionato ha dato via a una versione in Unreal Engine 5 di Cyberpunk 2077 davvero molto bella da vedere?

Senza dimenticare che anche Silent Hill è stato reimmaginato nello splendore del nuovo motore grafico di Epic, per un risultato davvero sorprendente.

Infine, parlando di altri remake in Unreal Engine 5 realizzati dai fan, avete visto quello ancora più incredibile che riguarda un altro grande classico, ossia il primo The Last of Us?