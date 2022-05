GTA San Andreas in Unreal Engine 5 è il remake che i fan meritano

GTA San Andreas è uno dei capitoli più amati dai fan, tanto che ora qualcuno ha dato vita a una sorta di remake in Unreal Engine 5 realmente sorprendente.

Se già GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo bomba) è tornato di recente in una nuova versione pensata esplicitamente per le console di nuova generazione, gli appassionati non hanno dimenticato il terzo capitolo della generazione a 128-bit.

Rivisto di recente nella discussa GTA Trilogy The Definitive Edition, ossia la versione riveduta e corretta della trilogia dedicata ai classici, è ora il turno di un salto grafico non indifferente.

Questo senza dimenticare anche che proprio San Andreas prossimamente tornerà anche in una versione ufficiale in VR, sebbene ora parliamo di un progetto creato dai fan.

TeaserPlay ha infatti condiviso un video che mostra come potrebbe apparire un eventuale remake di Grand Theft Auto San Andreas con l’Unreal Engine 5 (via DSO Gaming).

Il filmato che trovate poco sotto ci dà un’idea di ciò che Rockstar potrebbe realizzare con un rifacimento completo di questo classico capitolo della serie GTA.

TeaserPlay afferma di aver ricreato Grove Street in Unreal Engine 5, utilizzando inoltre un modello 3D del protagonista CJ creato da Hossein Diba.

Il risultato finale è davvero sorprendente, visto che pur trattandosi di un fan remake GTA San Andreas sembra avere lo stesso aspetto della maggior parte dei titoli moderni per PS5, PC o Xbox Series X|S.

Restando in tema, avete visto che un altro appassionato ha dato via a una versione in Unreal Engine 5 di Cyberpunk 2077 davvero molto bella da vedere?

Ma non solo: anche Dino Crisis è stato reimmaginato nello splendore del nuovo motore grafico di Epic, per un risultato mostruosamente sorprendente.

Infine, non dimenticate anche che c’è una bellissima demo di Spider-Man sempre in Unreal Engine 5 che potete scaricare gratis, da subito.