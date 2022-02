GTA Trilogy rinasce grazie alla nuova patch, disponibile da oggi

GTA Trilogy è uscito da diverse settimane, scatenando non poche polemiche per via di un gran numero di problemi tecnici al lancio, relativi a tutte le versioni

Il rifacimento dei Grand Theft Auto a 32-bit ha avuto un lancio a dir poco turbolento, nonostante i fan non abbiano mai smesso di sperare in patch correttive.

Persino le copie fisiche del gioco hanno riservato una brutta sorpresa agli acquirenti, cosa questa che non è certo passata inosservata,

Ora, dopo averlo anticipato nei giorni scorsi, Rockstar ha annunciato di essere in procinto di rilasciare il più importante aggiornamento di GTA Trilogy di sempre.

Come riportato anche dai colleghi di DualShockers, un nuovo aggiornamento per la trilogia di GTA sarà rilasciato online oggi – 28 febbraio 2022 – forte di alcune nuove correzioni e miglioramenti di un certo peso.

A quanto pare, il nuovo update mira a correggere in maniera definitiva molti dei problemi più gravi segnalati dai giocatori nel corso delle settimane.

La patch sarà disponibile entro la fine della giornata su console PlayStation, Xbox e PC, mentre la versione per Nintendo Switch del gioco l’ha ricevuta solo un solo giorno dopo l’annuncio da parte di Rockstar.

Poco più in basso, il tweet del colosso americano che confermava il rilascio dell’update.

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community’s patience and support. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022

Purtroppo, al momento in cui scriviamo Rockstar Games non ha rilasciato le note ufficiali della patch per l’aggiornamento del 28 febbraio di GTA Trilogy Definitive Edition. Vi terremo aggiornati.

Nonostante tutto, pare però che il lancio del gioco non sia stato un disastro dal punto di vista commerciale.

Quindi, sarà stato anche uno dei peggiori giochi dell’anno ma la trilogia dei GTA alla fine ha portato a casa il risultato prefissato da Take-Two Interactive.