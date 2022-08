GTA 6, la presentazione potrebbe non essere lontana (e c’è una data)

Grand Theft Auto VI (o GTA 6, per gli amici) è uno dei giochi più attesi tra quelli in uscita nei prossimi mesi, sebbene del gioco al momento non si sia visto praticamente nulla.

Dopo il successo senza freni del quinto capitolo (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è normale che il sesto capitolo della serie sia in cima alla lista dei giocatori di tutto il mondo.

Le prime novità ufficiali sullo sviluppo di GTA 6 – la cui uscita sembrerebbe essere però ancora lontana – lasciando intendere che Rockstar Games è pronta a un gioco a suo modo rivoluzionario.

E se GTA 6 non è ancora uscito ma nonostante tutto già si parla dei futuri contenuti scaricabili, incentrati più che altro sul comparto single player, è ora il turno della presunta data di reveal.

Come riportato anche da Game Rant, l’annuncio di GTA 6 potrebbe non essere poi così lontano, perlomeno stando ad alcune indiscrezioni circolanti in rete.

Secondo un report di Dexerto, che cita un post su GTAForums dell’esperto del settore e leaker Tez2, a quanto pare Rockstar potrebbe fare una sorta di annuncio relativo a Grand Theft Auto VI, supposizione nata da un misterioso screen apparso online tempo fa.

L’insider afferma che c’è un’alta probabilità che lo sviluppatore mostri “qualcosa” il 23 ottobre prossimo, ossia poco prima di Halloween.

Per chi non lo ricordasse, l’anno scorso i fan hanno notato quella che sospettavano essere una schermata di Grand Theft Auto VI nascosta in GTA Trilogy: lo screen mostrava infatti una casa sconosciuta, con un UFO che volava nelle sue vicinanze (trovate l’immagine poco sotto).

In molti hanno ipotizzato che poteva trattarsi di una delle location del nuovo capitolo di Rockstar Games, probabilmente ispirata da Hollywood.

Secondo Tez2, GTA Online dovrebbe presentare a breve gli UFO, il che porterà Rockstar a menzionare queste navicelle aliene in un post su Twitter: l‘arrivo degli alieni potrebbe quindi anticipare la presentazione ufficiale di GTA 6.

Il leaker in questione si è rivelato essere spesso piuttosto affidabile, specie per quanto riguarda i titoli Rockstar, ragion per cui le sue parole sono da tenere da conto.

Nell’attesa, lo sviluppatore americano ci ha tenuto a rassicurare i fan, garantendo che il sesto episodio sarà «il miglior gioco della serie».

Ma non solo: in molti pensano che il sesto capitolo di GTA diventerà più politicamente corretto: ve ne abbiamo parlato in un nostro speciale dedicato.