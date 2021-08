GTA V avrà una serie TV? “Sarebbe incredibile”

Una serie TV o un film di GTA V «sarebbe incredibile», per Elijah Wood, amato interprete di Frodo ne Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Wood non è nuovo al mondo dei videogiochi, avendo collaborato con Ubisoft, editore di Assassin’s Creed Valhalla, per un progetto gaming nel passato recente.

La collaborazione ha dato il là a Transference, un’atipica esperienza thriller horror per console e realtà virtuale.

Proprio Ubisoft è molto attiva nel mondo delle serie TV, con diversi prodotti in rampa di lancio, tra cui una serie Netflix di The Division.

Parlando ai microfoni di First We Feast, Wood ha spiegato che amerebbe vedere una serie TV o un film di GTA.

In particolare, secondo l’attore, GTA V si presterebbe molto bene ad un prodotto simile grazie al suo cast di protagonisti.

«L’universo di GTA si presta splendidamente ad un adattamento cinematografico o ad una serie TV», ha commentato Wood.

«Penso che Vice City sarebbe magnifico, anche se quello è già abbastanza ispirato a Miami Vice. Ma GTA V, voglio dire, il tipo di personaggi che sono presenti nel contesto di quel gioco si presterebbe molto, che sia una serie TV o un film, sarebbe incredibile».

Avido videogiocatore, la stella di Hollywood ha svelato di essere in fervente attesa anche per i nuovi film di Resident Evil.

A detta di Wood, è stato un peccato che i lungometraggi precedenti dedicati alla serie di Capcom «non fossero basati sul mondo che era già stabilito».

Come riporta GameSpot, l’idea di un film per GTA è saltata fuori a più riprese, ad opera del co-fondatore di Rockstar Games Dan Houser, in particolar modo.

«Amiamo i film, ma amiamo anche i videogiochi e quello è ciò su cui rimaniamo concentrati», aveva spiegato Houser nel 2011.

«Se dovessimo tentare di fare un film, ci piacerebbe farlo noi stessi, o almeno lavorare in collaborazione con i migliori talenti, cosicché se fosse pessimo, sapremmo che avremo fallito da soli».

Questa posizione potrebbe essere cambiata nel tempo, dal momento che Dan Houser ha lasciato da qualche mese lo studio.

Va notato che una posizione simile è stata espressa nel tempo da diversi team, tra cui Naughty Dog, che sta seguendo a stretto contatto con la produzione la serie di The Last of Us.

Quanto a GTA, è da poco trapelato un rumor piuttosto credibile a proposito di una trilogia rimasterizzata.