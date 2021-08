GTA V per PS5 sarà davvero next-gen: lo conferma PlayStation

Nonostante Rockstar Games non abbia ancora rilasciato tantissimi dettagli sulle nuove feature di GTA V per PS5 e Xbox Series X, gli utenti si aspettano che l’ultimo titolo della serie sia in grado di sfruttare adeguatamente le caratteristiche della next-gen.

Un dettaglio pubblicato nel blog ufficiale tedesco di PlayStation non è quindi passato inosservato agli utenti internazionali, dato che potrebbe aver confermato quali saranno le effettive prestazioni di Grand Theft Auto V su console next-gen.

Al momento sappiamo infatti unicamente che sarà presente un upgrade esclusivo per le versioni next-gen del titolo, anche se dovrebbero essere annunciati altri nel prossimo futuro.

Un ulteriore leak ha invece svelato che su PS5 e Xbox Series X ci sarà una feature esclusiva che aiuterà molto chi già dispone di una versione precedente del gioco.

Come riportato da Game Rant, all’interno di un post pubblicato dalla versione tedesca di PlayStation Blog per pubblicizzare i giochi in uscita sulla console Sony per il 2021 non è sfuggita la menzione di Grand Theft Auto V, dove vengono brevemente descritte le performance del titolo.

A scoprirlo sono stati gli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors, che segnalano come venga riportato che GTA V su PS5 girerà in 4K a 60FPS.

Si tratta della prima conferma ufficiale sulle effettive prestazioni next-gen, dato che attualmente Rockstar Games non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sulle prestazioni per PlayStation 5 e Xbox Series X.

In ogni caso, l’uscita originale di Grand Theft Auto V è ormai avvenuta quasi otto anni fa, dunque non dovrebbe essere particolarmente sorprendente sapere che il titolo riuscirà a raggiungere queste performance su console next-gen.

Tuttavia, l’indiscrezione è attualmente stata riportata unicamente da PlayStation Germany, dunque invitiamo i nostri lettori a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa che arrivino ulteriori conferme ufficiali.

Considerando che l’uscita del titolo su console next-gen è prevista l’11 novembre 2021, non dovrebbe ormai mancare molto tempo prima di scoprire ulteriori informazioni ufficiali, provenienti dagli sviluppatori, sulle feature del prodotto.

Il capolavoro di Rockstar Games ha appassionato milioni di giocatori, che ogni giorno decidono di mettersi alla prova con nuove imprese, come quella realizzata da un utente contro ogni probabilità.

C’è chi invece ha deciso di dimostrare la propria passione con lavori manuali: un designer ha riprodotto fedelmente la mappa in 3D di San Andreas dopo oltre 400 ore.

Tuttavia, alcune delle creazioni più popolari della community non sono state apprezzate dal publisher: Take-Two ha infatti dichiarato guerra ad alcune mod che «minacciano l’economia».