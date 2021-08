Quanti soldi fa al giorno GTA V? La risposta è da mal di testa

GTA V è uno di quei giochi che hanno letteralmente cambiato il mercato dei videogiochi, grazie a un impatto sull’industry senza precedenti.

I fan attendono infatti ora al varco la versione di Grand Theft Auto V su console next-gen, la quale dovrebbe essere ancora più bella e performante rispetto a quella classica.

Un recente leak ha svelato che su PS5 e Xbox Series X ci sarà una feature esclusiva che aiuterà molto chi già dispone di una versione precedente del gioco.

Senza contare che gli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors hanno da poco segnalato che GTA V su PS5 girerà in 4K a 60FPS.

A otto anni dal lancio, GTA V riesce a generare poco meno di 2,5 milioni di dollari al giorno per le casse di Rockstar Games e Take-Two.

NetBet (via The Gamer) ha infatti riportato i dati analizzando un periodo di 24 mesi, più precisamente fino ad agosto 2021.

GTA V ha infatti generato $ 911 milioni di entrate durante il 2020, una cifra impressionante di per sé che è resa ancora più incredibile se paragonato all’anno precedente.

Si tratta infatti di un aumento del 53,11% rispetto al 2019, facendo quindi registrare $ 2,5 milioni al giorno e $ 1733 al minuto.

Se tutto ciò non fosse abbastanza sbalorditivo, sembra quasi certo che il 2021 sarà un anno ancora più grande il gioco Rockstar: GTA Online sta avendo infatti una crescita senza precedenti (complice anche la pandemia, che ha costretto molte persone a casa attaccate alla console).

Insomma, senza nulla togliere ad un altro gioco campione di incassi come Fortnite (in grado di registrare numeri altrettanto da capogiro), GTA V è sicuramente in cima alla classifica e lo resterà ancora a lungo.

