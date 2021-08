GTA Remastered Trilogy esiste, arriva la prima conferma

Dopo mesi di voci e speculazioni, Kotaku ha appreso da fonti autorevoli che Rockstar Games sarebbe in procinto di annunciare le remaster di tre capitoli classici di GTA.

Attualmente, sembra che questi giochi verranno rilasciati entro la fine dell’autunno per una moltitudine di piattaforme, inclusa Nintendo Switch.

Del resto, considerando i numeri da capogiro registrati da GTA V ogni giorno, non sorprende che Rockstar voglia continuare a riproporre episodi classici del franchise.

Senza contare che il quinto capitolo del franchise farà presto il suo debutto anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione che promette scintille.

L'eleganza di Tommy

Nell’ultimo anno, sui vari forum e canali social sono circolate voci secondo cui Rockstar stava lavorando a remake o remaster dei classici titoli Grand Theft Auto dell’era PS2.

Queste voci si sono fatte sempre più insistenti nel momento in cui Take-Two Interactive ha deciso di rimuovere le mod classiche di GTA da Internet, assieme all’annuncio di tre giochi rimasterizzati in sviluppo non meglio identificati.

Sebbene Kotaku non abbia confermato in veste ufficiale di quali giochi si tratta, varie fonti affidabili hanno rivelato che le remaster dei vecchi GTA sono attualmente nelle fasi finali di sviluppo.

Rockstar starebbe infatti sviluppando attivamente versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas.

Tutti e tre questi giochi sono stati rimasterizzati utilizzando l’Unreal Engine e saranno un mix di “grafica nuova e vecchia”, in arrivo a fine ottobre/inizio novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivi mobile e Stadia.

Una fonte che afferma di aver visto un assaggio dei giochi in azione affermando che la grafica ricordava loro una versione moddata di un classico titolo GTA.

Anche l’interfaccia utente dei giochi verrà aggiornata, ma manterrà ovviamente uno stile classico e fedele alle uscite originali.

Al momento sono stati condivisi dettagli sul gameplay, ma sembra pressoché certo che i titoli rimarrano il più possibile fedeli alle controparti a 128-bit.

