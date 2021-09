GTA Remastered Trilogy, qual è la data di uscita? Ci sono brutte notizie

Ad agosto, è emersa la notizia che Rockstar Games avrebbe in cantiere remaster di tre capitoli classici di Grand Theft Auto, da proporre in un’apposita GTA Remastered Trilogy.

Questa dovrebbe includere tre dei capitoli più amati della serie Grand Theft Auto, ossia GTA III, San Andreas e Vice City, per un’uscita su tutte le piattaforme in commercio (inclusa Nintendo Switch).

Del resto, considerando i numeri realmente sorprendenti registrati da GTA V giorno dopo giorno, non sorprende che Rockstar voglia “spremere” il franchise a più non posso.

Sempre lo scorso mese un insider avrebbe lasciato trapelare anche la finestra di lancio, sebbene le ultime notizie in tal senso fanno purtroppo crollare le speranze di vedere a breve la trilogia.

Vice City by night

Un nuovo report piuttosto affidabile ha infatti frenato l’entusiasmo, rivelando che la trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto potrebbe essere stata rinviata al 2022.

La notizia arriva dal leaker Tom Henderson in occasione del Gold Gold Podcast (via GameRant): il giornalista ha risposto alla recente notizia che vuole la compilation in uscita già alla fine del 2021.

Henderson ha infatti ammesso di aver “sentito dire cose completamente diverse”, ossia che la data di uscita della trilogia rimasterizzata di GTA è stata fissata al 2022.

Il leaker non ha però rivelato le sue fonti, dichiarando però che più voci concomitanti avrebbero in ogni caso confermato questa indiscrezione.

La speranza è che Take-Two possa decidere di rivelare al più presto al mondo la GTA Remastered Trilogy, magari confermando – o smentendo – i rumor di questi giorni. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo in ogni caso che il quinto capitolo del franchise farà presto il suo debutto anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione che promette di essere davvero sorprendente.

Ma non solo: avete letto anche che da pochi giorni è disponibile per il download GTA Vice City 2, una mod che ricrea le avventure del mitico Tommy Vercetti?

Infine, non perdete anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA, in attesa di scoprire il futuro del franchise.