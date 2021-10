GTA Remastered Trilogy, nuove “conferme” da Rockstar: spunta il leak

Da diverse settimane si stanno rincorrendo sempre più forti le voci di corridoio che vorrebbero l’imminente arrivo di GTA Remastered Trilogy, una raccolta che includerebbe alcuni dei titoli più apprezzati di Rockstar Games.

Dopo l’incredibile successo di GTA V, Rockstar sarebbe infatti pronta a rilasciare la trilogia rimasterizzata con GTA III, San Andreas e Vice City: sebbene manchi ancora un annuncio ufficiale, dalla software house sono arrivate nuove importanti conferme per via di un aggiornamento al launcher.

Le prime conferme dell’esistenza di questa trilogia erano arrivate tramite Kotaku, che aveva appreso da fonti autorevoli come questa raccolta sarebbe in lavorazione.

Pochi giorni fa invece sono arrivate le prime prove grazie ad un ente di valutazione estero, che ha avuto modo di svelare alcuni dettagli come l’utilizzo dell’Unreal Engine.

Oggi sono però emerse nuove conferme tramite i dataminer della community di GTA, che sono stati molto rapidi nel notare alcuni cambiamenti inaspettati introdotti dal launcher PC di Rockstar Games, necessario per avviare titoli come Grand Theft Auto V.

Come riportato anche da Game Rant, i leaker videotech_ e GTANet hanno segnalato che non solo il launcher sarebbe già pronto per l’avvio di questa trilogia, ma avrebbe perfino introdotto le icone dei tre titoli, suggerendo dunque che il loro arrivo sarebbe imminente.

It seems the new Rockstar Launcher update from today has began preparing for the new remasters for the GTA Trilogy. pic.twitter.com/qgqu9aegdL — Ben (@videotech_) October 5, 2021

Sebbene nei dati non si faccia precisamente riferito a Remastered Trilogy, dai dati appare chiaro come siano stati inseriti dettagli relativi a tutti e tre i titoli, lasciando comunque anche importanti indizi per la nuova raccolta.

Nelle stringhe di codice è infatti possibile trovare riferimenti all’Unreal Engine, il motore grafico che stando agli ultimi rumor dovrebbe essere utilizzato per il rifacimento dei tre capitoli.

Non è però ancora chiaro quando dovrebbe uscire GTA Remastered Trilogy, anche se potrebbe valere la pena tenere d’occhio il 22 ottobre dato che sarebbe il giorno del ventesimo anniversario di GTA III.

Ricordiamo comunque che, nonostante questo leak rappresenti un fortissimo indizio verso il rilascio della trilogia remastered, Rockstar Games non ha ancora ufficialmente confermato alcuna indiscrezione: invitiamo dunque a prendere il rumor con le dovute precauzioni.

Secondo un insider il lancio era inizialmente previsto per la fine dell’anno, ma sarebbe stato rinviato ad un generico 2022: non resta che aspettare eventuali conferme ufficiali.

Nel frattempo, Rockstar Games si sta preparando al lancio della versione next-gen di GTA V: le associazioni LGBTQ+ ne hanno approfittato per chiedere agli sviluppatori di rimuovere elementi transfobici dalla prossima edizione.

Anche senza disporre di un’edizione disegnata per PS5 e Xbox Series X|S, GTA V continua ancora oggi ad essere uno dei giochi più venduti di sempre: pochi giorni fa è stato però battuto in classifica da un’esclusiva di Kojima.