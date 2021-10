GTA V battuto anche da un’esclusiva PS5 di Kojima

Settembre è concluso, sebbene questa settimana la classifica software italiana vede GTA V perdere sia la prima che la seconda posizione, dopo giorni di predominio indiscusso.

L’ultima volta che qualcuno era riuscito a spodestare Grand Theft Auto V dal trono era stato grazie a NBA 2K22 in versione PS5, il nuovo simulatore di basket sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Sports.

L’open world Rockstar Games era stato infatti stato battuto senza troppi complimenti, sebbene nelle settimane successive il gioco abbia nuovamente guadagnato il primo posto.

Chissà se questo è dovuto anche al rinvio della versione next-gen del gioco, posticipata al prossimo anno senza troppi complimenti.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 20 al 26 settembre 2021.

In prima posizione troviamo a sorpresa Just Dance 2021 in versione Nintendo Switch, ultimo capitolo della nota serie musicale targata Ubisoft.

Al secondo posto un titolo di un certo spessore, ossia Death Stranding Director’s Cut, l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima in una versione riveduta e corretta disponibile in esclusiva per console PS5.

In terza posizione, come prevedibile, GTA V in versione PS4, il quale questa settimane deve quindi accontentarsi di una semplice medaglia di bronzo.

Fortuna nuova che il quinto capitolo di Grand Theft Auto è invece il vincitore della classifica dei titoli PC, ottenendo infatti in primo posto.

Seconda posizione per un ritorno davvero eccellente, ossia l’action game Bayonetta, sviluppato da PlatinumGames e prodotto da SEGA.

Terzo e ultimo posto per Cities Skylines, l’ormai noto gestionale sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive.

