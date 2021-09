GTA V next-gen dovrebbe rimuovere un contenuto controverso

GTA V è un gioco che ha ormai segnato una – e più – generazioni, tanto che la versione next-gen prevista dall’11 novembre 2021 promette di far fare un ulteriore passo avanti al titolo Rockstar.

L’ultimo capitolo della serie è infatti uno di quei giochi il cui successo ha lasciato letteralmente senza fiato, essendo l’episodio della saga più venduto in assoluto.

Questo, senza nulla togliere anche al prossimo GTA 6, in cima alla lista dei titoli più attesi dagli appassionati della serie Rockstar.

Basti pensare che il gioco ha da poco battuto anche due big niente male, tra cui un’esclusiva PlayStation 5 davvero molto amata.

Franklin e la sua motocicletta

Ora, come riportato anche da GameIndustry, la società interessata ai diritti LGBTQ+ Out Making Games ha chiesto a Rockstar di rimuovere elementi transfobici dalla riedizione di GTA V in uscita nei prossimi mesi.

La compagnia con sede nel Regno Unito ha infatti pubblicato una lettera aperta nella quale sottolinea che il gioco incoraggia gli utenti a provare repulsione per quanto riguarda i PNG transgender, spingendo a far loro del male per il puro gusto di farlo.

Come scrive Carolyn Petit su Kotaku, a differenza di altri PNG in GTA V, il titolo sembra giocare di proposito su stereotipi estremamente dannosi verso le persone trans e di genere diverso, incoraggiando i giocatori a denigrarli.

L’articolo di Kotaku suggerisce anche a Rockstar di cambiare le parti transfobiche del gioco o di fornire ai giocatori un contesto particolare, proprio come gli studi cinematografici e di animazione quando conservano le loro opere nella loro forma originale, ma con l’aggiunta di disclaimer.

Staremo a vedere se lo studio di sviluppo americano deciderà di intervenire anzitempo su questi contenuti controversi, andando così incontro alla comunità LGBTQ+ (e al buon senso).

