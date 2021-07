GTA 6, fonte autorevole conferma e rilancia: ecco quando esce

Giorni di fermento per GTA 6, sebbene il prossimo capitolo della serie di Rockstar Games sia ben distante dal venire presentato.

GTA V è ancora sulla cresta dell’onda e la software house fondata dai fratelli Houser sembra non avere particolare fretta.

Ad ogni modo, negli ultimi tempi, si sono avvicendate le indiscrezioni grazie all’intervento dell’insider Tom Henderson.

Queste indiscrezioni, già piuttosto affidabili di per sé, sono state confermate nel fine settimana da Jason Schreier di Bloomberg.

Adesso, una nuova fonte “conferma” e rilancia, sottolineando come veritieri altri particolari sull’erede di GTA V.

GTA 6, come ribadito dalle fonti di VGC, sarebbe in uscita tra il 2024 e il 2025, e per due ragioni ben precise.

Rockstar Games vorrebbe infatti risolvere così due problemi in un colpo solo:

non mettere eccessivamente sotto stress il proprio team di sviluppo, dopo il caso scoppiato a ridosso di Red Dead Redemption 2 per via del crunch aspettare che PS5 e Xbox Series X|S abbiano una base installata tale da giustificare il lancio in esclusiva next-gen

Il primo report di Schreier ormai del 2020, fase pre-pandemica in cui si riteneva possibile un 2023 adesso scartato, suggeriva che GTA 6 sarebbe partito con una mappa più piccola per poi espandersi in corsa.

Henderson ha confermato questa indiscrezione pochi giorni fa, parlando di una mappa in espansione in stile Fortnite, senza soluzione di continuità.

La mappa altro non sarebbe che una versione next-gen di Vice City (la Miami fittizia di Rockstar Games), con un’ambientazione stavolta moderna.

Fra le novità appena emerse, sempre ad opera di Henderson, è bene ricordare anche la presenza di una protagonista femminile (non sappiamo se in solitaria o in coppia, o in un trio come su GTA V) e di jetpack.

Un periodo particolarmente intenso attorno a Grand Theft Auto, il cui prossimo capitolo è già tra le cose più discusse in rete.

Ed un periodo che coincide con l’apertura di un nuovo studio da parte di uno dei fondatori di Rockstar, che presumibilmente opererà nello stesso filone.