GTA 6, fonte attendibile “conferma” gli ultimi rumor (mappa inclusa)

GTA 6 è al centro del dibattito videoludico e sta tenendo gli utenti col fiato sospeso tra rumor, indiscrezioni e supposizioni ancora prive di conferme ufficiali.

Il successore di GTA V continua a rimanere avvolto nel mistero, e Rockstar Games non ha condiviso dettagli su ciò che la sesta iterazione del celebre franchise porterà con sé.

Inseguire tutte le voci non è un compito facile, ma dando un’occhiata al nostro resoconto su ciò che è successo finora avrete la certezza di non perdervi nemmeno un dettaglio.

Da qualche tempo si parla di una protagonista femminile non meglio specificata e di una mappa in perenne evoluzione, elementi che rendono l’interesse dei fan sempre più fervente.

A “confermare” quanto trapelato finora è il giornalista Jason Schreier, che tramite un tweet ha voluto fare il punto su quanto emerso, anche in merito alle informazioni in suo possesso.

A parlare di GTA 6 nei giorni scorsi era stato l’insider Tom Henderson, a sua volta portatore di dettagli interessanti, ora supportati dallo stesso Schreier.

L’insider si è spesso rivelato affidabile, specialmente nell’ultimo periodo, con una serie di informazioni molto attendibili anche su Battlefield 2042, l’atteso shooter di DICE.

Il tweet di Jason Schreier (giunto come risposta a un altro utente che lo accusava di ingenuità sulla supposta uscita del gioco nel 2023) lascia intendere che le voci circolate finora potrebbero corrispondere a qualcosa di plausibile (via ResetEra):

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021