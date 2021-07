GTA 6 è uno dei giochi più discussi (anche se non è stato annunciato)

Quello di GTA 6 è sicuramente un caso che sarà ricordato dalla community videoludica per tanto tempo, dato che si ritrova nella particolare situazione di essere costantemente uno dei videogiochi più discussi online, senza però avere alcuna informazione.

La particolarità infatti è che il successore di GTA V non è ancora stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games: di conseguenza, le uniche informazioni in possesso degli utenti sono unicamente dei rumor in attesa di conferma.

Per aiutare i nostri lettori ad orientarsi su tutte le voci in circolazione, abbiamo riepilogato tutto ciò che sappiamo attualmente su GTA 6 in un nostro speciale.

Le ultime informazioni sono arrivate dal noto insider Tom Henderson, che avrebbe confermato come il titolo si svolgerebbe di nuovo a Vice City e presenterebbe anche una protagonista femminile.

Come riportato da Kotaku, sono state proprio queste ultime indiscrezioni ad aver fatto aumentare a dismisura le discussioni su GTA 6, che è diventato improvvisamente trending su Twitter.

Vista la quantità di tweet sull’argomento, molti giocatori hanno pensato che forse il successore di Grand Theft Auto V era stato annunciato a sorpresa da Rockstar Games, con un comunicato o magari addirittura con un trailer.

In realtà non è successo nulla di tutto ciò: gli utenti hanno semplicemente discusso approfonditamente delle ultime voci di corridoio diffuse dall’insider Tom Henderson, confermando ancora una volta la community stia aspettando con impazienza questo nuovo capitolo.

La stessa situazione si è verificata ripetutamente ogni volta che è uscita fuori un’indiscrezione sul sesto capitolo della serie: la community inizia a discuterne subito attivamente e a far diventare subito di tendenza l’hashtag legato al gioco.

Considerato l’enorme successo ottenuto dal quinto capitolo della serie e dalla sua modalità online, è probabile che la situazione non cambierà in alcun modo, almeno non fino a quando Rockstar Games non si sentirà pronta a svelare questo titolo.

Sempre secondo l’insider, sembrerebbe infatti che il team non voglia annunciare una data di lancio, fino a quando non ne saranno certi, perché non vuole ricorrere a crunch e lasciare agli sviluppatori tutto il tempo necessario per completare il progetto: anche noi terremo monitorata la situazione e vi aggiorneremo in tempo reale non appena riusciremo ad avere nuove notizie su questo atteso capitolo.

Di sicuro chi sperava in un’uscita per quest’anno dovrà rassegnarsi: Take-Two ha già chiarito che per il 2021 non è previsto un nuovo episodio della serie.

Un’offerta di lavoro di Rockstar Games potrebbe però aver già anticipato la maniera in cui sarà svelato GTA 6: dovrebbe essere annunciato con una presentazione dal vivo.

Secondo un’ulteriore indiscrezione, i giocatori di GTA 6 potrebbero inoltre venire ricompensati dagli sviluppatori in una maniera decisamente inaspettata.