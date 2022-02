GTA 6 esiste, ma potrebbe essere rinviato “con l’inganno”

Oggi, un po’ a sorpresa, è stato confermato che GTA 6 esiste, anche se al momento le informazioni al riguardo sono pressoché nulla.

Il successo del quinto capitolo, incluso quello del comparto multiplayer di GTA Online, non hanno sicuramente fermato gli sviluppatori dal rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro sul sesto episodio della serie regolare.

Di GTA 6 si parla da tantissimo tempo, nonostante alcune settimane fa è emerso che lo sviluppo del gioco sarebbe abbastanza nel caos.

Ciò nonostante, l’annuncio di oggi e il fatto che lo sviluppo sia – forse – a buon punto, lascia ben sperare: a quanto pare, però, ci pensa Jason Schreier a rompere le proverbiali uova nel paniere.

La nota penna di Bloomberg ha infatti twittato il suo pensiero – per niente casuale – circa questo “mezzo” reveal del gioco, visto che di fatto non si è visto ancora nulla di concreto.

Schreier ha infatti dichiarato che, al netto dell’annuncio, non sarebbe sorpreso di vedere GTA 6 in azione solo alla fine dell’anno, per poi dover assistere a un rinvio forzato della data di uscita.

Wouldn't be shocked to see Grand Theft Auto VI announced later this year with a fake release date of "fall 2023" that then slips to 2024 https://t.co/PCtS7o6FEe

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 4, 2022