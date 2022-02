GTA 6 confermato ufficialmente da Rockstar: lo sviluppo è “a buon punto”

GTA 6 è uno di quei videogiochi che diventano automaticamente tra i più attesi, anche se non si sa niente al riguardo.

Dopo il successo clamoroso del quinto episodio, e soprattutto il boato di GTA Online, tutti i fan della serie aspettano con ansia un nuovo episodio.

Di GTA 6 si parla da tantissimo tempo, e più e più volte sono uscite tantissime informazioni (o presunte tali), tra cui il fatto che lo sviluppo sarebbe alquanto caotico.

Giusto qualche settimana fa, tra l’altro, era uscita fuori l’ennesima indiscrezione riguardo la possibile data di uscita del sesto episodio della serie.

Oggi, proprio nelle ultime ore, ci siamo andati molto vicini. Rockstar Games ha infatti confermato, in due righe all’interno di un comunicato molto esteso, il fatto che GTA 6 esiste.

Nel sito ufficiale della software house è apparsa una lunga nota, principalmente riferita al futuro di GTA Online e GTA 5, in cui alla fine è stato confermato il fatto che un nuovo GTA sia in sviluppo.

Intanto GTA 5 arriverà su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S a partire dal 15 marzo, con il tanto atteso aggiornamento next gen.

I giocatori potranno anche importare i propri salvataggi dalle partite effettuate sulla scorsa generazione, così da continuare con la propria Los Santos personale.

Ma il dettaglio sicuramente più importante, affidato alla parte conclusiva del comunicato, è la conferma di GTA 6.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022