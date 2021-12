GTA Trilogy, per i fan non sono stati azzeccati nemmeno i contenuti ripresi da GTA 5

GTA Trilogy è uscito sul mercato come tentativo di proporre una versione migliorata e più al passo con i tempi della vecchia trilogia uscita per PS2, ma come sappiamo il prodotto non ha affatto colpito il bersaglio.

Il gioco è stato fin da subito funestato da una marea di bug, glitch, problemi di framerate, modelli poligonali che lasciano a desiderare ecc.

I fan ovviamente non si sono lasciati sfuggire niente di tutto questo e hanno subissato il cofanetto di critiche che hanno colpito dritto al cuore anche la stessa software house, Rockstar Games, la quale ha dovuto far fronte anche ad un drastico crollo delle sue azioni.

Nonostante Rockstar abbia cercato di salvare il salvabile tramite un corposo aggiornamento con l’obiettivo di rimediare a oltre 100 bug, i fan non hanno smesso di incappare in scelte pigre e discutibili.

Una di queste è legata anche all’ultimo capitolo della serie, il fortunatissimo GTA V, che è stato riproposto in tutte le salse e praticamente per ogni piattaforma possibile, e che tra l’altro accoglie ancora tra le sue fila tantissimi giocatori appassionati.

L’utente reddit ParsnipEcstatic9013 ha postato una foto di San Andreas in cui vediamo CJ davanti ad un negozio Ammu-Nation mentre guarda a delle sagome di armi in vetrina che ci sembrano familiari.

Più nello specifico possiamo vedere il fucile militare, il fucile d’assalto MK2 e anche uno shotgun pesante – tutte armi riciclate direttamente dal già citato GTA V.

Attorno al post ovviamente si è generata una discussione in merito al presunto motivo di questa inclusione abbastanza maldestra all’interno del gioco, propendendo per una pigra volontà di risparmiare tempo nel sviluppo di nuovi modelli e nuove texture. Tra l’altro le armi esposte in vetrina sono significativamente più alte e grandi anche di CJ stesso, il che potrebbe suscitare una certa ilarità.

Insomma sembra che di GTA Trilogy si parlerà ancora per un po’ di tempo, visto anche che i giocatori non smettono di scovare nuovi easter egg e dettagli divertenti.

In ultimo se volete comprare il gioco ma non siete ancora sicuri di farlo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra recensione dettagliata.