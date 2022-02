GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S: ecco la data di uscita (ed è vicina!)

GTA 5 è uno tra i videogiochi che è riuscito ad avere una longevità lunghissima, in grado di scavalcare anche più generazioni videoludiche.

Un primato che condivide con pochi titoli, tra cui Skyrim, un altro videogioco che ha vissuto molteplici vite in altrettante generazioni di console.

E nonostante tutti gli anni in cui abbiamo visto uscire altrettante versioni di GTA 5, la produzione di Rockstar Games non ha mai avuto una battuta di arresto.

Quella next gen è stata una delle versioni più attese, ma l’attesa per le versioni PS5 ed Xbox Series X|S è stata portata talmente a lungo che i fan hanno iniziato a stancarsi.

In una nota diffusa sul sito ufficiale poche ore fa, Rockstar Games ha spiegato quello che sarà il futuro del suo franchise più di successo.

Ovviamente GTA 5 ma soprattutto GTA Online, che continua ad essere una miniera d’oro per l’azienda che, ovviamente, non abbandonerà molto presto.

Per quanto riguarda la modalità Online del titolo, anch’essa verrà aggiornata dal punto di vista tecnico, insieme alla modalità classica di gioco. In più ci saranno tutta una serie di nuove feature, come un tutorial rinnovato.

Grand Theft Auto V per PlayStation 5 ed Xbox Series X|S sarà disponibile dal 15 marzo, contestualmente alla versione aggiornata di GTA Online.

La versione next gen di GTA 5 avrà la possibilità di usufruire della risoluzione 4K, una fluidità di 60 frame per secondo, texture e draw distance migliorate, supporto per l’HDR e ray-tracing, così come tutto ciò a cui siamo abituati con le console di attuale generazione, tra cui tempi di caricamento migliori e audio 3D immersivo.

Il titolo verrà venduto anche separatamente, con una versione standalone che contiene l’ultima versione di GTA Online già installata, gratis per tre mesi in esclusiva per i giocatori PlayStation 5.

Infine, i giocatori potranno importare i loro salvataggi dalla modalità storia di GTA 5 e dal personaggio di GTA Online, così da continuare la propria partita senza soluzione di continuità.

Una bellissima notizia per chi era rimasto deluso da GTA Trilogy, che ora potrà finalmente tornare al proprio gioco preferito.

Una giornata di grandi annunci perché, nel frattempo, Rockstar ha anche confermato lo sviluppo di GTA 6.