GTA 6 è ancora una volta vittima di leak: arriva la “conferma” di Take-Two

Nelle scorse ore sono diventati virali in breve tempo nuovi clamorosi leak provenienti da GTA 6, il sesto capitolo attualmente in sviluppo presso Rockstar Games ma che non ha ancora ricevuto nemmeno un vero e proprio reveal ufficiale.

Il quinto capitolo della saga è uno dei videogiochi più venduti e amati di tutti i tempi (trovate l’edizione next-gen su Amazon): un fattore che ha portato l’attenzione dei fan per il nuovo episodio alle stelle, attirando così anche numerose indiscrezioni e leak che, nelle scorse ore, sembrerebbero essere stati “confermati” da Take-Two.

Durante la scorsa settimana avevamo infatti segnalato alcune immagini che sembravano essere trapelate dal sesto episodio, con maggiore enfasi in particolare su uno screenshot di gioco e su un potenziale reveal per il numero di città esplorabili, pubblicate sul forum Reddit r/GTA6.

Game Rant segnala che adesso entrambi i post sono stati ufficialmente cancellati, insieme a numerosi altri leak pubblicati, su richiesta di Take-Two per “violazione di copyright”: una vicenda confermata dagli stessi moderatori del forum, che dopo essere stati minacciati della chiusura — oltre che di potenziali azioni legali — hanno deciso di proibire la pubblicazione di nuovi leak.

Un’operazione particolarmente aggressiva che sembrerebbe anche una conferma della veridicità dei leak: considerando che sono stati rimossi espressamente su richiesta del publisher, a questo punto sembra proprio che GTA 6 si sia dimostrato ancora una volta vittima di fughe di notizie molto importanti.

Insomma, dopo il clamoroso mega leak che ne aveva svelato l’esistenza, Rockstar Games non sembra davvero riuscire ad avere pace: Take-Two ha dimostrato di prendere molto sul serio la fuga di informazioni, provando a fermarle in tutti i modi possibili.

E dopo questo intervento, semmai dovessero esserci ulteriori reveal, i leak trapeleranno al pubblico attraverso altre fonti: da parte nostra, continueremo a tenere gli occhi aperti e vi terremo aggiornati in caso di commenti ufficiali o eventuali annunci.

C’è da dire che, in un caso, il leak è arrivato da una fonte davvero inaspettata: a rilanciare il clamoroso mega-leak dello scorso anno ci aveva pensato addirittura… Goat Simulator 3 con un nuovo trailer ufficiale. Una mossa che ovviamente non è stata gradita da Take-Two, che ha fatto rimuovere il video in questione dopo pochi istanti.