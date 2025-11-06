Avatar di Ospite Vim_Master #842 0
Data che li tiene fuori dai The Game Awards , quindi febbraio - marzo 2027
GianMarco1976
Lo rinvieranno ancora al 2027 altrimenti niente TGA
Vue Sword #206
dio bon non ci posso neanche giocare quest’estate
Lag_Ace #287
Ma voi siete ancora convinti che GTA VI uscirà? La mia risposta è non lo faranno mai più uscire.
Piripicchi0
Eppure a marzo proprio qui il celeste Pavo mi aveva assicurato che mancassero mesi alla sua uscita. Eh sì.
Pro Chief #154
Eppure a marzo proprio qui il celeste Pavo mi aveva assicurato che mancassero mesi alla sua uscita. Eh sì.
il celeste Pavo nulla può contro l'incommensurabile RomanSucks.
gabelogan
Ma voi siete ancora convinti che GTA VI uscirà? La mia risposta è non lo faranno mai più uscire.
In effetti dopo il primo scivolo d'uscita mi ha fatto pensare subito la stessa cosa. Adesso ci mettono pure licenziamenti che metteranno a dura prova il lavoro sostenendo fuoriuscite di informazioni inesistenti. Si mette male e molto.
Pavo
Eppure a marzo proprio qui il celeste Pavo mi aveva assicurato che mancassero mesi alla sua uscita. Eh sì.
Infatti sempre mesi mancano.
Ad ogni modo, oh, guardate che ci rimettiamo tutti eh. Non è una gara a chi rinvia più lungo. Vorrei tanto avere torto.
